Le 9 novembre est vraiment une date maudite pour les CFF

Exactement deux ans après l'épisode du «trou» de Tolochenaz, les voyageurs vivent à nouveau des perturbations depuis jeudi matin, notamment entre Genève et Lausanne.

Deux ans jour pour jour après le «trou» de Tolochenaz, un nouveau gros incident a touché la ligne CFF entre Genève et Lausanne ce jeudi. Le trafic ferroviaire entre les deux villes a été en grande partie paralysé jusqu'à 10h45 puis longuement perturbé. Le retour à la normale est prévu tôt vendredi matin. Une panne a été provoquée par des travaux de forage ayant endommagé huit grands câbles en gare de Renens.

Aucunement superstitieux, le directeur régional des CFF pour la Suisse romande David Fattebert admet toutefois une malencontreuse «symbolique». Pour rappel, le trou de Tolochenaz avait sérieusement freiné la ligne entre les deux villes lémaniques, l'une des plus denses, mais aussi les plus fragiles de Suisse. Le trafic ferroviaire entre Genève et Lausanne avait été coupé puis perturbé durant plusieurs jours

Des voyageurs observent le panneau des horaire avec la mention des trains supprimé ce jeudi 9 novembre 2023 à Lausanne. Keystone

Ironie du sort, il n'existe toujours aucun trajet alternatif en cas de problème, contrairement aux autres axes importants du pays.

Enquête interne

Une enquête interne devra déterminer les raisons de cette importante panne. «Pas de chance, maladresse, erreur humaine, plans de chantier erronés? Nous allons devoir investiguer», a affirmé le porte-parole.

«Mais ce genre d'incident arrive, nous n'y pouvons rien»

Alors que la panne était d'abord annoncée pour une durée indéterminée, les CFF ont annoncé en matinée que la liaison Genève - Lausanne serait rétablie dès 10h45, mais que partiellement, avec deux trains par heure et par sens.

Les trains circulaient aussi entre Lausanne et Renens, entre Morges et Genève-Genève-Aéroport ainsi qu'entre Morges et Bussigny. Un service de bus assurait le trafic régional entre Renens et Morges ainsi qu'entre Renens et Bussigny. Des bus directs circulaient entre Lausanne et Yverdon-les-Bains durant les heures de pointe du soir. Des retards jusqu'à 60 minutes étaient encore à prévoir pour la clientèle, selon les CFF.

Frustration comprise

Les perturbations devaient se poursuivre jusqu'à la fin du service tard dans la soirée. Quelque 42 bus ont été engagés pour assurer les services de substitution. Près de 120 assistants clientèle étaient présents dans les gares de la région, détaillent les CFF.

David Fattebert s'est dit désolé pour la clientèle.

«Un problème au coeur du trafic romand à Renens et tout s'écroule. Ce genre d'incident ne tombe jamais bien. Cela nous touche et nous ne sommes pas fiers de ne pas pouvoir fournir les meilleures prestations à nos clients. Je comprends leur frustration engendrée par des problèmes à répétition»

La panne à Renens a eu d'importantes incidences sur le trafic autoroutier. De nombreux embouteillages se sont formés jeudi matin, notamment à l'approche de Lausanne. (sda/ats)