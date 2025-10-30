en partie ensoleillé11°
Transports

TransN: cette ligne pourrait être exploitée par les CFF

TransN pourrait céder une concession aux CFF (image d&#039;archives).
TransN affiche son premier résultat positif à la suite de l'audit mené en 2024 (image d'archives).Image: TransN

Cette ligne romande pourrait être exploitée par les CFF

Les transports publics neuchâtelois (TransN) pourraient céder une concession aux CFF. Des discussions sont en cours concernant la ligne Neuchâtel-Buttes.
30.10.2025, 08:3430.10.2025, 08:34

Les Transports publics neuchâtelois (TransN) affichent leur premier résultat positif à la suite de l'audit mené en 2024. Une concession pourrait être cédée aux CFF.

A la suite des difficultés rencontrées par TransN, des mesures ont été prises et le directeur a quitté l'entreprise. «Les travaux ont porté leurs fruits mais les pistes d'amélioration identifiées doivent être approfondies», a déclaré jeudi Céline Vara, conseillère d'Etat en charge des transports.

Celine Vara, conseillere d�Etat (NE) parle lors d&#039;une conference de presse portant sur un projet pilote de permis d&#039;eleve conducteur numerique e-ID dans le canton de Neuchatel ce lundi, 8 se ...
Céline VaraKeystone

«Nous avons voulu mettre en place des mesures structurelles pérennes sans toucher à l'offre», a expliqué Raphaël Comte, président du conseil d'administration. Un bénéfice de 650 000 francs a pu être dégagé en 2024, alors qu'une perte de 2,75 millions était attendue.

Voici comment Neuchâtel prévoit d’améliorer la fiabilité de ses bus

TransN et les CFF envisagent un éventuel transfert de la concession pour la ligne Neuchâtel-Buttes, avec garantie de l'emploi pour le personnel. Des recherches de synergies sont aussi prévues avec les Chemins de fer du Jura (CJ). (jzs/ats)

Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
