en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Suisse
CFF

Les CFF annoncent leur futur train de nuit pour Malmö

Voiture-lits: compartiment standard Double pour deux personnes à destination de Prague. EuroNight
Une cabine d'un EuroNight.Image: KEYSTONE

Les CFF dévoilent leur futur train de nuit

Un train de nuit circulera plusieurs fois par semaine depuis la Suisse vers le nord de l'Europe. Voici ce que vous devez savoir.
30.10.2025, 10:3330.10.2025, 10:37

Après des mois d'incertitudes en Europe sur le futur des trains de nuit, les CFF dévoilent les détails de leur future liaison pour Malmö via Copenhague, au départ de Bâle.

En partenariat avec RDC Deutschland, les CFF proposeront, dès le 15 avril 2026, un train de nuit «de Bâle CFF à Copenhague et Malmö, toute l’année, trois fois par semaine et dans les deux directions.»

Les nouvelles règles ferroviaires suisses inquiètent l’Europe

La compagnie ferroviaire précise dans un communiqué ce jeudi matin:

«Le départ de Bâle CFF aura lieu chaque mercredi, vendredi et dimanche à 17h35, pour une arrivée à Malmö à 9h35 le lendemain. Depuis Malmö, le train partira le jeudi, le samedi et le lundi à 18h57, et arrivera à Bâle CFF à 11h30 le lendemain. L’EuroNight compte environ 350 places en voitures-lits, voitures-couchettes et voitures à places assises.»

Où passera le train de nuit?

Le train desservira notamment les gares suivantes:

  • Fribourg (Breisgau),
  • Karlsruhe,
  • Mannheim,
  • Francfort (Main) Sud,
  • Hambourg,
  • Padborg,
  • Kolding,
  • Odense,
  • Høje-Taastrup
  • et Københavns Lufthavn.

Aucun arrêt n’est toutefois prévu en gare centrale de Copenhague. Les CFF expliquent:

«La capitale danoise est accessible depuis les gares de Høje-Taastrup et de Københavns Lufthavn, en une quinzaine de minutes de RER.»

Quand pourra-t-on réserver un billet?

Les billets pour l'EuroNight seront en vente dès ce 4 novembre 2025.

Cette nouvelle mesure dans les wagons-restaurants CFF dérange

Une incertitude demeure

Les trains de nuit séduisent la clientèle, mais ils ne sont pas rentables pour les compagnies ferroviaires. Le soutien de la Confédération reste nécessaire pour la viabilité du projet:

«Actuellement, la Confédération prévoit de verser environ 47 millions de francs d’ici 2030, dans le cadre de la loi sur le CO₂. Le Parlement doit encore statuer sur les budgets. S’ils sont refusés, le train de nuit pourrait ne pas circuler. Dans ce cas, les clientes et clients des CFF en seront informés à temps et les billets réservés seront remboursés.»
Communiqué des CFF

(hun)

Plus d'articles sur les CFF
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
7
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
de Reto Fehr
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
de Cynthia Ruefli
Sabotages en série sur les voies CFF
Sabotages en série sur les voies CFF
de Nathalie Wolgensinger
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
1
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Des mèmes sur l'automne, parce que c'est joli, l'automne:
1 / 16
Des mèmes sur l'automne, parce que c'est joli, l'automne:
source: watson
partager sur Facebookpartager sur X
Quand les tiktokeurs tentent de rayer les tics de language
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
2
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
3
La neige tombe, mais son «ennemi par excellence» arrive
Un Suisse exploitait plus de 40 hommes dans son bordel clandestin
Depuis dix ans, un Bernois faisait venir illégalement ses proies de l'étranger, organisait leur prostitution et prélevait ensuite la moitié de leurs revenus. L'homme a été arrêté.
Ses victimes venaient d'Espagne, de Colombie, de Tchéquie, du Brésil et du Venezuela. En dix ans, un homme originaire de Berne a fait venir illégalement en Suisse au moins 40 hommes pour les exploiter dans la prostitution. La police estime que le nombre réel de victimes pourrait être nettement supérieur.
L’article