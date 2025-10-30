Les CFF dévoilent leur futur train de nuit
Après des mois d'incertitudes en Europe sur le futur des trains de nuit, les CFF dévoilent les détails de leur future liaison pour Malmö via Copenhague, au départ de Bâle.
En partenariat avec RDC Deutschland, les CFF proposeront, dès le 15 avril 2026, un train de nuit «de Bâle CFF à Copenhague et Malmö, toute l’année, trois fois par semaine et dans les deux directions.»
La compagnie ferroviaire précise dans un communiqué ce jeudi matin:
Où passera le train de nuit?
Le train desservira notamment les gares suivantes:
- Fribourg (Breisgau),
- Karlsruhe,
- Mannheim,
- Francfort (Main) Sud,
- Hambourg,
- Padborg,
- Kolding,
- Odense,
- Høje-Taastrup
- et Københavns Lufthavn.
Aucun arrêt n’est toutefois prévu en gare centrale de Copenhague. Les CFF expliquent:
Quand pourra-t-on réserver un billet?
Les billets pour l'EuroNight seront en vente dès ce 4 novembre 2025.
Une incertitude demeure
Les trains de nuit séduisent la clientèle, mais ils ne sont pas rentables pour les compagnies ferroviaires. Le soutien de la Confédération reste nécessaire pour la viabilité du projet:
(hun)