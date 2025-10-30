Une cabine d'un EuroNight. Image: KEYSTONE

Les CFF dévoilent leur futur train de nuit

Un train de nuit circulera plusieurs fois par semaine depuis la Suisse vers le nord de l'Europe. Voici ce que vous devez savoir.

Après des mois d'incertitudes en Europe sur le futur des trains de nuit, les CFF dévoilent les détails de leur future liaison pour Malmö via Copenhague, au départ de Bâle.

En partenariat avec RDC Deutschland, les CFF proposeront, dès le 15 avril 2026, un train de nuit «de Bâle CFF à Copenhague et Malmö, toute l’année, trois fois par semaine et dans les deux directions.»

La compagnie ferroviaire précise dans un communiqué ce jeudi matin:

«Le départ de Bâle CFF aura lieu chaque mercredi, vendredi et dimanche à 17h35, pour une arrivée à Malmö à 9h35 le lendemain. Depuis Malmö, le train partira le jeudi, le samedi et le lundi à 18h57, et arrivera à Bâle CFF à 11h30 le lendemain. L’EuroNight compte environ 350 places en voitures-lits, voitures-couchettes et voitures à places assises.»

Où passera le train de nuit?

Le train desservira notamment les gares suivantes:

Fribourg (Breisgau),

Karlsruhe,

Mannheim,

Francfort (Main) Sud,

Hambourg,

Padborg,

Kolding,

Odense,

Høje-Taastrup

et Københavns Lufthavn.

Aucun arrêt n’est toutefois prévu en gare centrale de Copenhague. Les CFF expliquent:

«La capitale danoise est accessible depuis les gares de Høje-Taastrup et de Københavns Lufthavn, en une quinzaine de minutes de RER.»

Quand pourra-t-on réserver un billet?

Les billets pour l'EuroNight seront en vente dès ce 4 novembre 2025.

Une incertitude demeure

Les trains de nuit séduisent la clientèle, mais ils ne sont pas rentables pour les compagnies ferroviaires. Le soutien de la Confédération reste nécessaire pour la viabilité du projet:

«Actuellement, la Confédération prévoit de verser environ 47 millions de francs d’ici 2030, dans le cadre de la loi sur le CO₂. Le Parlement doit encore statuer sur les budgets. S’ils sont refusés, le train de nuit pourrait ne pas circuler. Dans ce cas, les clientes et clients des CFF en seront informés à temps et les billets réservés seront remboursés.» Communiqué des CFF

(hun)