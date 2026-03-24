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Test TCS: les casques de vélo pour enfants sont décevants

Test casques vélos pour enfants du TCS 2025.
Aucun des casques n'a obtenu la note maximale.Image: TCS

Le TCS a testé des casques de vélo pour enfants: ils sont «décevants»

Le TCS a testé 16 casques actuellement disponibles en Suisse. Résultat: aucune n'obtient la note maximale en matière de protection.
24.03.2026, 10:3824.03.2026, 11:11

Le dernier test du TCS sur les casques de vélo pour enfants montre des résultats «décevants». Tous les modèles offrent certes une protection suffisante, mais aucun n'obtient la note «très recommandé».

Lors du dernier test de 2022, cinq modèles avaient obtenu cette note maximale. «Un manque d'innovation se fait sentir en matière de maniabilité et d'équipement», indique mardi le TCS, qui a testé 16 casques actuellement disponibles en Suisse.

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Le vainqueur du test est le casque Nutz 2.0 KinetiCore du fabricant Lazer (49 francs). Il a obtenu 56 points sur 100. Même s'il présente plusieurs avantages (confort, faible poids, prix attractif), ce modèle présente aussi des faiblesses. «Les sangles latérales sont difficiles à régler et la peau peut être pincée lors de la fermeture de la boucle», note le TCS dans son communiqué.

«Plusieurs possibilités d'amélioration»

Treize autres casques ont obtenu la mention «recommandé». La protection est jugée «suffisante», mais des défauts de maniement sont ressortis lors du test. Deux modèles, le YouDrop d’Abus et l'Urban-Active de Melon, avec chacun 38 points, ne sont recommandés que de manière limitée. Tous deux présentent «des faiblesses au niveau des tempes» en matière de protection et leur système de fermeture est jugé «peu pratique».

Même si la fonction de protection de base est assurée, «l'offre actuelle de casques de vélo pour enfants présente plusieurs possibilités d'amélioration», affirme le TCS. Il recommande notamment une meilleure protection au niveau des tempes, une visibilité accrue dans l'obscurité grâce à des éléments réfléchissants, ainsi qu'un système de sangles réglable latéralement et qui ne se dérègle pas involontairement. (jzs/ats)

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