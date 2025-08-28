Un juge UDC accusé d'avoir renversé un enfant avec son SUV

Un garçon de 12 ans a été renversé en Argovie par un conducteur qui s’est avéré être un juge membre de l’UDC. L’affaire fait l’objet d’une enquête du ministère public.

Le 13 août, à Frick (AG), un garçon de 12 ans a été percuté par un SUV. L’enfant a été blessé. D'après les investigations de Blick, le conducteur serait un juge du canton d’Argovie, membre de l’UDC.

Le ministère public argovien a confirmé l’affaire au micro de la chaîne régionale Tele M1. «Nous devons d’abord établir ce qui s’est réellement passé», a expliqué un porte-parole, précisant que l’enquête devait notamment déterminer comment la collision s’était produite et quel rôle chacun avait joué. Et d’ajouter:

«Il est aussi possible qu’aucun élément pénalement répréhensible ne soit retenu»

Tele M1 a recueilli le témoignage du garçon. Selon lui, la voiture a d’abord ralenti avant d’accélérer. «J’ai été percuté, je suis tombé et ma trottinette m'est tombée dessus», raconte-t-il. «Le conducteur est sorti, il m’a crié dessus en disant que je devais faire plus attention.»

Après cet échange bref, mais tendu, le juge aurait repris la route. Ce n’est qu’après un appel à témoins de la police que le conducteur s’est présenté.

Une révocation en cas de condamnation

L’écolier souffre non seulement d’éraflures à la jambe et au coude, mais aussi d’une fracture du pouce. Il a exprimé le souhait que le conducteur lui présente des excuses et assume ses responsabilités. Sa famille espère une procédure équitable et un examen attentif du dossier, malgré l’implication d’un magistrat.

Il est encore trop tôt pour déterminer la qualification juridique de l’affaire — qu’il s’agisse d’une simple contravention, de lésions corporelles par négligence ou d’un délit de fuite. «L’enquête est en cours et de nombreuses questions restent ouvertes», précise le porte-parole du ministère public.

D’après le service de communication des tribunaux argoviens, une condamnation pourrait, dans les cas graves, mener jusqu’à une révocation. Mais d'ici-là le juge mis en cause demeure présumé innocent. (luk)