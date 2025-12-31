Comment 2025 a bouleversé le commerce suisse

Ce n’est pas seulement Migros qui a fait les gros titres cette année. D’autres entreprises, comme Temu, Costco ou Alnatura ont également tenu le secteur en haleine.

Migros et Coop restent les poids lourds du commerce de détail suisse, qui génère environ 100 milliards de francs de chiffre d’affaires par an. Mais leur concurrence est devenue plus grande, plus forte et plus diversifiée. La bataille pour l’offre la moins chère est loin d’être terminée. Un retour sur l’année 2025 du commerce de détail le montre clairement.

Tout a commencé en janvier: la chaîne allemande de décoration Depot, qui a un temps appartenu à la «famille Migros», a déposé le bilan. Ses 34 filiales en Suisse ont dû fermer, entraînant la perte de 300 emplois.

Le même mois, Coop a annoncé qu’elle ne prolongerait pas le contrat de licence avec la chaîne britannique de cosmétiques The Body Shop après 15 ans de collaboration. Les 33 magasins ont tous fermé fin mai. Cette décision a concerné 108 employés, auxquels une reconversion interne a été proposée.

En février, le grand magasin Jelmoli, situé sur la Bahnhofstrasse à Zurich, a définitivement fermé ses portes.

Depuis début juillet, le sort d’Alnatura est lui aussi scellé. Les 25 supermarchés exploités en Suisse par la coopérative régionale Migros Zurich en tant que partenaire franchisé fermeront au plus tard d’ici la fin de l’année. Migros avait en effet décidé, dans le cadre de sa réorganisation, de se recentrer sur son cœur de métier, sans la chaîne bio allemande, une décision annoncée en février.

Alnatura a tenté de trouver un nouveau partenaire en Suisse pour poursuivre l’exploitation des magasins, mais sans succès. De son côté, Migros a promis de proposer un emploi alternatif aux 260 collaborateurs concernés.

La bataille de Rossman et Müller en Suisse

Le malheur des uns fait le bonheur des autres: la chaîne allemande de drogueries Müller, en forte expansion et qui avait déjà repris il y a deux ans les magasins de jouets Franz Carl Weber, s’installe dans dix anciens sites Alnatura. Pour Müller, il s’agit aussi d’empêcher un concurrent de son pays d’origine de s’implanter durablement en Suisse. Fin 2024, Rossmann avait en effet lancé son expansion en Suisse, poursuivie en 2025.

Pour l’instant, Müller conserve une nette avance avec 90 points de vente en Suisse, contre 11 pour Rossmann. A l’échelle européenne, le rapport de force est toutefois différent, comme l’a récemment rapporté le magazine Bilanz: Müller compte 957 filiales, contre 5000 pour Rossmann.

Action et Costco draguent les Suisses

La concurrence ne faiblit pas. En avril, le discounter néerlandais à bas prix Action a ouvert sa première filiale en Suisse. Il en compte désormais huit. Par ailleurs, en novembre, le géant américain Costco a inauguré un méga-store en France, à seulement 25 minutes en voiture de la frontière suisse.

Une nouvelle franchise douanière n’arrête pas le tourisme d’achat

Depuis le début de l’année, la franchise douanière par achat et par personne est passée de 300 à 150 francs. Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), cette mesure a freiné le tourisme d’achat pour certaines catégories de produits, comme les articles d’ameublement ou de droguerie, mais pas pour l’alimentation. En 2025, la population suisse a dépensé près de 4 milliards de francs dans des magasins alimentaires à l’étranger, selon les chiffres du Seco. Cela représente 800 millions de francs de plus qu’il y a quatre ans. Le franc fort joue un rôle central dans cette évolution.

La lutte contre Temu, Shein et consorts s’intensifie

Les plateformes chinoises à bas prix ont, par l’afflux massif de colis, alarmé le commerce de détail suisse et les autorités. Après que des associations de consommateurs et de détaillants ont déposé des plaintes contre Temu auprès de la Confédération, le Seco est parvenu en avril à contraindre l’exploitant de la plateforme chinoise à modifier son fonctionnement. Temu n’a ainsi plus le droit de mettre les clients sous pression avec des messages du type «Dépêchez-vous!» et doit afficher ses rabais de manière plus transparente.

Le gouvernement français est allé encore plus loin: il a voulu bloquer pendant quelques mois la plateforme chinoise Shein, après que des poupées sexuelles à l’apparence enfantine y ont été proposées. La vente d’armes et de médicaments non autorisés a également suscité l’indignation. Mais la justice a retoqué le gouvernement, Shein ne sera pas bloquée, même si le mécontentement demeure.

