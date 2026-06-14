La Suisse a voté ce dimanche. Image: montage watson

Voici les communes les plus extrêmes lors de ces votations

Ce dimanche 14 juin, les Suisses étaient appelés à trancher deux objets fédéraux. Et certaines communes se démarquent nettement.

Plus de «Suisse»

La population helvétique s'est rendue aux urnes ce dimanche. Ils devaient se prononcer sur deux objets fortement polarisants: l'immigration et un texte relatif à l'armée et au service civil.

Initiative Pas de Suisse à 10 millions

L’initiative de l’UDC demandait que le Conseil fédéral et le Parlement instaurent un plafond démographique pour la Suisse. L’objectif est que la population résidante permanente ne dépasse pas le seuil des 10 millions d’habitants d’ici à 2050.



Considéré par certains comme xénophobe et dangereux pour l'économie et essentiel au futur du pays par d'autres, le texte n'a laissé personne indifférent. Voici les communes les plus extrêmes pour cet objet:

Réforme du service civil

La Confédération et le Parlement estiment que trop d’hommes quittent l’armée pour effectuer leur service civil. Ils souhaitaient donc favoriser l'armée en rendant le service civil moins attractif. Les sondages ne permettaient pas de dégager un gagnant clair avant ce dimanche, mais certaines communes ont eu un avis très tranché:

Les résultats des votations du 14 juin 2026

Les Suisses ont rejeté dimanche à l'initiative populaire UDC. Le non est unanime dans les cantons romands.

L'accès au service civil sera plus difficile. Les Suisses ont soutenu dimanche une réforme faisant à nouveau du service civil une exception au service militaire.

(hun)