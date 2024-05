Agé de 36 ans et éducateur de formation, Christophe Loperetti a démarré la politique dans les rangs socialistes avant de rejoindre les Vert'libéraux puis l'UDC. Il est devenu président de la section yverdonnoise l'an dernier et a été reconduit à cette fonction il y a deux semaines, le 17 avril lors de l'assemblée du parti. (ats)

Pour le procureur, l'élu UDC s'est comporté comme «un véritable trafiquant de drogue», avec son fournisseur, ses rabatteurs et ses clients. Il s'est «moqué de la santé de ses semblables» et a montré «un manque crasse de civisme», a-t-il ajouté lors de son réquisitoire.

A l'inverse, le procureur Christian Maire a estimé que Christophe Loperetti avait agi «par appât du gain sous couvert d'idéaux, et ce au mépris de la santé publique». Selon ses calculs, le prévenu, alors au chômage et en difficultés financières, aurait réalisé un bénéfice compris entre 2450 et 12 250 francs.

«Tout était flou et je ne me rendais pas compte des implications. Avec le recul, je réalise mon erreur»

Les juges l'ont également condamné à payer une créance compensatrice de 3000 francs et une amende de 300 francs. Les frais de la cause, environ 12'000 francs, sont aussi à sa charge.

Attention à cette arnaque Swiss: j'ai failli me faire plumer

Une nouvelle escroquerie particulièrement astucieuse circule sur Internet: les plaintes publiques adressées à de grandes entreprises sont récupérées par de faux responsables du service clientèle. C'est ainsi qu'un voyage en avion retardé a failli me coûter très cher.

On pense tous être plus malins que les autres quand il s'agit d'escroqueries en ligne. Il faut dire que j'en connais désormais un certain nombre. Un exemple: récemment, la «police cantonale de Zurich» m'a appelée et une voix préenregistrée m'a informée que j'allais être redirigée vers une vraie personne à cause d'un acte criminel que j'aurais commis.