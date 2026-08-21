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Un nouveau sondage enterre l'initiative sur la neutralité

Une personne passe devant une affiche &quot;Pas de guerre, oui a la neutralite suisse&quot; invitant a voter en faveur de l&#039;initiative sur la neutralite ce mardi 4 aout 2026 a Lausanne. Le 27 sep ...
Les Suisses rejettent l'initiative sur la neutralitéKeystone

Un nouveau sondage enterre l'initiative sur la neutralité

Les Suisses rejettent nettement pour le moment l'initiative de l'UDC, selon un sondage SSR. Le destin du vote sur l'alimentation est pour sa part plus incertain.
21.08.2026, 06:0021.08.2026, 06:34

A sept semaines des votations fédérales, les Suisses rejettent l'initiative sur la neutralité. En revanche, les intentions de vote sur l'initiative sur l'alimentation ne sont pas encore claires, indique vendredi le premier sondage SSR.

Si les votations avaient eu lieu dès le 9 août, 54% des sondés auraient rejeté l'initiative sur la neutralité. 42% auraient voté pour et 4% étaient encore indécis. Le camp du non dispose ainsi d'une avance de 12 points. La formation de l'opinion est déjà bien avancée, 73% ayant une intention de vote ferme.

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La part comparativement faible d'indécis et la forte part de votes résolus laissent présager un non. L'électorat de l'UDC soutient massivement le texte à 86%. A l'inverse, tous les autres partis le rejettent massivement: 86% au PS, 78% chez les Vert-e-s, 81% chez les Vert'libéraux, 74% au Centre et 64% au PLR. Chez les électeurs sans affiliation partisane, une courte majorité de 52% se prononce en faveur de l'initiative. (jzs/ats)

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