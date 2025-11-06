Décès suspect de l'UDC Alfred Heer: voici ce que révèle l'enquête

en partie ensoleillé
Décès de l'UDC Alfred Heer: voici ce que confirme l'enquête

Alfred Heer, SVP-ZH, spricht zur Debatte um den Bericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission PUK zur Krise der Credit Suisse, an der Fruehjahrssession der Eidgenoessischen Raete, am Dienstag, ...
Mort d'Alfred Heer (UDC/ZH) due à une défaillance cardiaque.Keystone
Le conseiller national zurichois Alfred Heer est mort d’une défaillance cardiaque aiguë. Les autorités écartent tout acte extérieur.
06.11.2025, 13:0106.11.2025, 13:01

Décédé le 19 septembre dernier en pleine rue à Zurich, le conseiller national Alfred Heer (UDC/ZH) a succombé à une défaillance cardiaque aiguë. C'est la conclusion de l'institut médico-légal. Les enquêteurs excluent toute intervention extérieure dans sa mort.

Alfred Heer souffrait d'une grave maladie du coeur, indique vendredi à Keystone-ATS le Ministère public zurichois, confirmant une information révélée par le Tages-Anzeiger.

Le politicien est décédé le soir du 19 septembre en pleine rue alors qu'il se trouvait dans le quartier nocturne proche de la Langstrasse, dans le 4e arrondissement où il était aussi domicilié. Les secours n'ont pas pu le réanimer.

Alfred Heer siégeait au Conseil national depuis 2007 après avoir été député aux parlements communal et cantonal de Zurich. Il était aussi membre du Conseil de l'Europe depuis 2011. (jah/ats)

