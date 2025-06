Contrainte de fuir son pays natal, Olga Krasnopolska a refait sa vie en Suisse et y donne des cours de danse et d'acrobatie. Image: Imago, dr

«La peur nous a poussé à partir»: elle a fui l'Ukraine pour danser en Suisse

Olga Krasnopolska et son mari ont tout abandonné depuis l'invasion russe. Mais leurs passions pour le mouvement et la transmission les ont conduits à tout recommencer en Suisse.

Ursula Burgherr / ch media

La gracieuse Ukrainienne se rend à l’entretien accompagnée de son fils Illia, 14 ans. L’adolescent fréquente l’école secondaire et, après trois années passées en Suisse, s'exprime déjà dans un allemand correct. Olga Krasnopolska, de son côté, continue de se familiariser avec la langue et suit des cours de langue.

Vivre de l'art et de sa passion

Les cours de danse classique et de danse contemporaine qu’elle donne actuellement à Wettingen et alentour se passent cependant très bien, comme elle l'explique:

«Il s’agit avant tout de mouvement. Pour expliquer un élément chorégraphique précis, je note à l’avance les mots et phrases clés sur des petites cartes»

Son talent exceptionnel en danse et en acrobatie, combiné à sa bienveillance et à sa capacité à motiver, compensent largement ses lacunes linguistiques temporaires.

Olga Krasnopolska a fui l'Ukraine avec ses trois enfants et tente désormais de se construire une nouvelle maison à Wettingen, sans pour autant renoncer à sa passion, la danse. Image: dr

Après les vacances d'été, elle prendra en charge un nouveau module au théâtre pour enfants et adolescents Lampefieber, à Baden, en Argovie. Baptisé Circomania, ce cours mêlera acrobatie, danse et éléments de spectacle pour les plus jeunes. Une manière de prolonger le parcours professionnel de cette ancienne directrice d’école de cirque, contrainte de fuir la guerre dans son pays.

Des spectacles poétiques qui font le tour du monde

Olga Krasnopolska est une véritable passionnée de mouvement. Durant son adolescence, elle a pratiqué avec succès la gymnastique rythmique pendant plus de dix ans, et, à 16 ans, elle a intégré une académie de danse en Ukraine pour y suivre une formation de ballerine.

Deux ans plus tard, son talent et son charisme la mènent vers une troupe de cirque contemporain. C’est là qu’elle apprend l’art du cirque et qu’elle rencontre son mari, Anatoliy Zalevskiy.

La carrière individuelle d'Anatoliy Zalevskiy a été florissante. Vidéo: YouTube/Art On Ice

Ce dernier, acrobate et équilibriste, a remporté une médaille d’or au festival du Cirque de Demain à Paris, un Clown d’or à Monte-Carlo et bien d’autres prix prestigieux. Il a ensuite travaillé pour le Cirque du Soleil.

En 2003, le couple fonde avec d’autres artistes le collectif Rizoma et parcourt le monde avec un spectacle unique mêlant acrobatie et danse. Leurs enfants, dont Illia et sa sœur, participaient, eux aussi, à ce spectacle poétique et sophistiqué, souvent salué par la presse.

Le couple a également ouvert une école de cirque en Ukraine, qui n’a cessé de croître. Les camps d’été dédiés à la gymnastique, la danse et l’acrobatie sont rapidement devenus une tradition. Comme l'affirme Olga Krasnopolska:

«Nous avons toujours eu à cœur de développer les capacités physiques et créatives de la jeune génération, et de la rendre forte et prête pour la vie»

Protéger les enfants de la guerre

Pour elle, renoncer à cette école florissante et à leur maison avec un jardin pour fuir la guerre et protéger ses enfants est un profond crève-cœur. Mais la peur était trop grande. Elle raconte:

«Il y avait sans cesse des alertes aux bombardements, nous devions nous réfugier dans les abris. Mes enfants ne pouvaient souvent pas aller à l’école. Cette peur constante et l’incertitude de l’avenir nous ont poussés à partir. Nous avons évidemment laissé derrière nous beaucoup de choses précieuses et chères à nos cœurs.»

L'artiste confie également combien sa famille restée en Ukraine lui manque.

Autre difficulté, Anatoliy Zalevskiy est actuellement en tournée internationale avec Rizoma et ne rentrera en Suisse qu’à l’automne. Le couple s’appelle tous les jours. En attendant, Olga Krasnopolska, mère de deux garçons et d’une fille, s’adapte à sa nouvelle vie en Suisse, et espère pouvoir élargir son activité d’enseignement. Elle s'exprime avec espoir:

«J’ai rencontré ici tant de personnes créatives et formidables»

Ce qu’elle souhaite plus que tout pour l’avenir, c’est une chose simple: davantage de paix et de sécurité pour elle et ceux qu’elle aime.

Traduit de l'allemand par Joel Espi