Qui est le nouveau «Monsieur Ukraine de la Confédération»?

Le ministre jurassien Jacques Gerber nommé délégué pour l'Ukraine. Mais en quoi consiste ce rôle? Explications.

Jacques Gerber. Keystone

Le ministre jurassien de l'Economie et de la Santé, Jacques Gerber (PLR), sera le «Monsieur Ukraine de la Confédération». Agé de 51 ans, il a été nommé mercredi par le Conseil fédéral au poste de délégué. Gerber a annoncé sa démission du gouvernement cantonal. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1ᵉʳ janvier 2025.

Qui est-il et quel sera son job?

Né à Porrentruy le 11 mars 1973, Jacques Gerber peut se prévaloir d'un riche parcours politique: conseiller de Ville à Porrentruy, député au Parlement et ministre. Il a également travaillé pour l’Office fédéral de l’agriculture à Berne. Jacques Gerber est par ailleurs vice-président de la Conférence des gouvernements cantonaux.

Le Jurassien assumera la direction du groupe de travail chargé de mettre en place le programme pour l'Ukraine. Celui-ci doit être mis en oeuvre de manière cohérente et efficace et d'une seule main, a déclaré le chef du Département fédéral des affaires étrangères Ignazio Cassis. Et le Conseil fédéral est persuadé que Jacques Gerber est la bonne personne pour cette fonction.

Qui commande?

Ce programme doit être doté d'un mécanisme de contrôle. Il vise à garantir un soutien efficace et ciblé et doit être guidé par les sept principes de Lugano: partenariat, efforts de réforme, transparence/responsabilité/état de droit, participation démocratique, engagement multipartite, égalité des genres/inclusion, durabilité.

Ignazio Cassis et Jacques Gerber. Keystone

Le programme est placé sous l'égide de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Les fonds à disposition du groupe de travail sont pris au Seco et au DFAE. Gerber rendra compte directement aux chefs du DFAE, Ignazio Cassis, et de l'économie (DEFR), Guy Parmelin. Pour l’exercice de sa nouvelle fonction, il a reçu le titre d’ambassadeur.

Est-il un diplomate?

Pour le Jurassien, cette nomination est un «immense honneur», une grande responsabilité et un défi. Le Conseil fédéral attend du groupe de travail qu'il obtienne des résultats concrets dès que possible.

«Même si je ne viens pas formellement du sérail de la diplomatie, les questions internationales ont toujours jalonné mon parcours professionnel», a rappelé celui qui est en charge du dossier européen au sein de la conférence des gouvernements cantons. Il a également été responsable du domaine OCDE.

Quel sera son objectif?

L'Ukraine devrait bénéficier d'un soutien de 5 milliards de francs jusqu'en 2036, dont 1,5 milliard de francs pour la période de 2025 à 2028, provenant du budget de la coopération internationale, a rappelé Ignazio Cassis.

Et de préciser que le secteur privé doit être impliqué dans la reconstruction du pays. Un programme d'impulsion de 500 millions de francs est prévu. Le but est notamment de créer des places de travail en Ukraine, a indiqué la Secrétaire d'Etat du Seco Helene Budliger Artieda.

La Suisse a nettement renforcé son soutien sur les plans diplomatique et humanitaire depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle s’implique notamment dans le développement économique et la reconstruction à long terme du pays. Depuis février 2022, la Confédération a apporté, en Ukraine et en Suisse, une aide de quelque 3,7 milliards de francs à la population ukrainienne touchée par la guerre.

Qu'est-ce que cela implique pour le Jura?

Jacques Gerber quittera le gouvernement jurassien avant la fin de la législature. «C'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma décision de démissionner de mes fonctions au sein du Gouvernement jurassien pour le 31 décembre 2024», écrit le ministre dans sa lettre.

«Ces années passées au service du Jura ont été pour moi d'une richesse exceptionnelle»

Une élection partielle doit être organisée pour le remplacer. Jacques Gerber avait annoncé l'année dernière qu'il ne briguerait pas un 3e mandat au Gouvernement jurassien lors des élections cantonales de l'automne 2025. Le ministre PLR avait échoué en octobre dernier à accéder au Conseil des Etats.

(jah/ats)