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Le fromage suisse pourrait figurer au patrimoine de l'UNESCO

La Suisse veut inscrire l&#039;alimentation alpine à l&#039;UNESCO
La Suisse veut inscrire la fabrication de fromage à l'UNESCO (image d'illustration).Image: Shutterstock

Le fromage suisse pourrait figurer au patrimoine de l'UNESCO

La Suisse veut inscrire l'alimentation alpine au Registre des bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cela comprend notamment la fabrication de fromage en altitude.
30.03.2026, 16:3930.03.2026, 16:39

La Suisse a déposé la candidature «Patrimoine alimentaire alpin» auprès de l'UNESCO, indique Office fédéral de la culture (OFC). Elle veut inscrire la fabrication de fromage, notamment, au Registre des bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Ce projet est mené en collaboration avec la France, l'Italie et la Slovénie. C'est la première fois que la Suisse coordonne une candidature au Registre des bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, qui distingue des programmes exemplaires susceptibles d’inspirer d’autres régions du monde.

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Le patrimoine alimentaire alpin regroupe un ensemble de savoirs, de pratiques et de techniques liés à l’alimentation dans les régions de montagne de l’Arc alpin, note le gouvernement dans un communiqué publié lundi.

Il y a par exemple la fabrication de fromage en altitude, la culture et la panification de céréales adaptées aux milieux alpins, la cueillette de plantes sauvages, l’entretien de vergers traditionnels ou l’apiculture de montagne. Pour l'OFC, ces pratiques «constituent un patrimoine vivant étroitement lié aux paysages, aux systèmes agricoles et aux modes de vie des communautés alpines.»

Décision attendue en 2027

L'objectif de cette candidature est de «reconnaître les programmes de sauvegarde portés par les communautés pour identifier, documenter, transmettre et valoriser ce patrimoine». Elle vise aussi à renforcer la promotion des «formes de production et consommations durables». Ces initiatives s’appuient sur le réseau transnational développé dans le cadre du projet européen AlpFoodway (2015-2019).

La décision de l'UNESCO tombera en décembre 2027, au plus tôt, conclut le communiqué. (jzs/ats)

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