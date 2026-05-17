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Fribourg: un suspect arrêté pour une vague d'arnaques au faux policier

Vague d'arnaques au faux policier dans le canton de Fribourg

La police cantonale de Fribourg a annonc
La (vraie) police fribourgeoise a arrêté un suspect dans le cadre d'une escroquerie au faux policier.Keystone
La police cantonale fribourgeoise a enregistré une trentaine de cas d'escroquerie au faux policier depuis vendredi dernier. Un suspect a été arrêté.
17.05.2026, 17:3917.05.2026, 17:39

En l'espace de quelques jours, 25 tentatives et trois arnaques abouties ont été signalées, a indiqué dimanche la police cantonale fribourgeoise. Le préjudice total se montre à environ 10 000 francs, ainsi que des bijoux.

Pour gagner la confiance de leurs victimes, les escrocs utilisent le véritable numéro de la police (026 347 01 17) par une technique de «spoofing». La police cantonale fribourgeoise appelle la population à la plus grande prudence.

Un suspect arrêté

Un dispositif de recherches a été mis en place samedi, suite à l'annonce de nouveaux cas dans le sud du canton. Lors d’un contrôle routier à Bulle, un véhicule suspect a forcé le passage pour s’engager sur l'autoroute A12 en direction de Berne.

A propos de l'autoroute A12 👇

Une voiture en flammes sur l’A12 près de Châtel-St-Denis

Refusant d'obtempérer aux injonctions, le conducteur a pris d’importants risques, mettant en danger les autres usagers, avant d'être perdu de vue dans la région de Flamatt. Le même véhicule a été à nouveau repéré vers 22 heures sur l'A12, en direction de Lausanne cette fois. Fuyant à haute vitesse, le suspect a finalement été intercepté à Saint-Saphorin (VD).

Ce ressortissant italien de 26 ans est suspecté d'avoir participé aux escroqueries. Il a été placé en détention provisoire sur ordre du Ministère public fribourgeois. L’enquête est en cours. (btr/ats)

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