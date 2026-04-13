«L’Iran est plus résilient que l’économie mondiale»
Après l’échec des négociations menées au Pakistan entre l’Iran et les Etats-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé vouloir bloquer le détroit d’Ormuz. A partir de lundi 16 heures (heure suisse), la marine américaine ne devrait, selon l'annonce du président américain faite sur sa plateforme Truth Social, plus laisser aucun navire traverser le détroit d’Ormuz, qu’il se dirige vers un port iranien ou qu’il en parte.
A 18 heures, aucun blocus n'était signalé.
Quoiqu'il en soit l’Iran contrôle ce passage maritime crucial pour le commerce mondial. Une double paralysie menace donc.
Quelle est la situation dans le détroit d’Ormuz?
«Le détroit d’Ormuz n’est actuellement praticable qu’aux conditions de l’Iran», nous explique Johannes Peters, directeur du département Stratégie maritime et sécurité à l’Institut de politique de sécurité de l’Université de Kiel.
Les navires souhaitant franchir le détroit doivent au préalable entrer en contact avec l’Iran, se coordonner avec ses forces armées et s’acquitter d’une redevance de deux millions de dollars.
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Selon Johannes Peters, l’Iran agit de manière habile. Le pays a démontré qu’il pouvait exercer une influence sur le détroit et qu’il était capable d'y endommager des navires. Peters est affirmatif:
Quels sont les objectifs de Donald Trump?
Johannes Peters identifie deux logiques derrière le projet de Donald Trump de bloquer à son tour le détroit d’Ormuz:
- Premièrement, le président américain chercherait à priver l’Iran de son principal levier de pression.
- Deuxièmement: «Les Etats-Unis veulent également empêcher l’Iran d’exporter son propre pétrole vers le reste du monde, afin de l’affaiblir économiquement.»
Johannes Peters doute cependant qu’un tel affaiblissement profite réellement aux Etats-Unis:
Pour Johannes Peters, une chose est claire:
En outre, la stratégie américaine d’un blocus du détroit d’Ormuz comporte un risque d’escalade supplémentaire, car les exportations de pétrole iranien se dirigent principalement vers l’Inde et la Chine. Si les Etats-Unis venaient à bloquer ces livraisons, ils risqueraient un conflit ouvert, notamment avec Pékin, souligne Johannes Peters:
A quoi ressemblerait concrètement un blocus?
Même si les Etats-Unis venaient à mettre réellement leur menace à exécution, des questions très concrètes se poseraient: comment bloquer un passage maritime déjà entravé? Où la marine américaine se positionnerait-elle? Pour Johannes Peters:
Les Etats-Unis bénéficient du fait que les navires marchands et les pétroliers se déplacent très lentement et que leurs routes sont connues à l'avance. «Il n’est donc pas nécessaire d’établir le blocus directement devant le détroit d’Ormuz», explique Peters.
Mais alors, comment empêche-t-on un navire de poursuivre sa route dans la pratique? «On bloque un navire en l’appelant par radio et en lui ordonnant de s’arrêter», répond Johannes Peters. Si l’équipage refuse d’obtempérer, plusieurs options existent:
Les Etats-Unis ont déjà procédé de manière similaire par le passé avec des navires russes ou vénézuéliens. Johannes Peters précise:
S'agit-il d'un simple bluff?
L’Iran a qualifié l’annonce de blocus maritime dans le détroit d’Ormuz de Donald Trump de «bluff». Johannes Peters commente:
Le blocus des navires se dirigeant vers des ports iraniens ou en partant devait entrer en vigueur lundi à 16 heures. L'expert en sécurité maritime avance:
Pour l'heure, aucune opération de blocus n'a été confirmée par l'armée américaine.
Johannes Peters juge cette guerre sans équivoque:
La partie iranienne a ainsi souligné, après l’échec des négociations du week-end, que les canaux de discussion restaient ouverts. «Cela correspond à la pratique habituelle et place la balle dans le camp des Etats-Unis», explique Peters. Les Etats-Unis, en revanche, apparaissent mal positionnés avec leur stratégie:
Selon Peters, les récentes annonces concernant le détroit d’Ormuz illustrent la conduite de la guerre menée par Donald Trump en Iran:
Quelles seraient les conséquences d’un blocus?
Le détroit d’Ormuz est l’une des routes les plus importantes pour le commerce mondial d'or noir. Le prix du pétrole a dépassé les cent dollars le baril à la suite des dernières menaces de Trump. Même si le message politique est délicat, Johannes Peters estime:
Selon Peters, les Etats-Unis seraient moins durement touchés que l’Europe, l’Asie ou l’Afrique:
L'expert estime donc que la pression exercée par les alliés de Donald Trump pourrait également s’intensifier.