Des pétroliers et des cargos font la queue dans le détroit d'Ormuz. (Photo prise le 11 mars 2026) Image: keystone

Analyse

«L’Iran est plus résilient que l’économie mondiale»

Le président américain a annoncé un blocus maritime visant les navires qui se dirigent vers des ports iraniens ou en partent via le détroit d’Ormuz. Un expert en sécurité maritime répond aux questions les plus urgentes.

Reto Heimann Suivez-moi Hanna Hubacher Suivez-moi

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Après l’échec des négociations menées au Pakistan entre l’Iran et les Etats-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé vouloir bloquer le détroit d’Ormuz. A partir de lundi 16 heures (heure suisse), la marine américaine ne devrait, selon l'annonce du président américain faite sur sa plateforme Truth Social, plus laisser aucun navire traverser le détroit d’Ormuz, qu’il se dirige vers un port iranien ou qu’il en parte.



A 18 heures, aucun blocus n'était signalé.​

Quoiqu'il en soit l’Iran contrôle ce passage maritime crucial pour le commerce mondial. Une double paralysie menace donc.

Quelle est la situation dans le détroit d’Ormuz?

«Le détroit d’Ormuz n’est actuellement praticable qu’aux conditions de l’Iran», nous explique Johannes Peters, directeur du département Stratégie maritime et sécurité à l’Institut de politique de sécurité de l’Université de Kiel.

Image: AFP

Les navires souhaitant franchir le détroit doivent au préalable entrer en contact avec l’Iran, se coordonner avec ses forces armées et s’acquitter d’une redevance de deux millions de dollars.

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Selon Johannes Peters, l’Iran agit de manière habile. Le pays a démontré qu’il pouvait exercer une influence sur le détroit et qu’il était capable d'y endommager des navires. Peters est affirmatif:

«L’Iran a ainsi créé un climat dans lequel aucun navire commercial n’oserait traverser le détroit sans se plier à ses conditions.»

Quels sont les objectifs de Donald Trump?

Johannes Peters identifie deux logiques derrière le projet de Donald Trump de bloquer à son tour le détroit d’Ormuz:

Premièrement , le président américain chercherait à priver l’Iran de son principal levier de pression.

, le président américain chercherait à priver l’Iran de son principal levier de pression. Deuxièmement: «Les Etats-Unis veulent également empêcher l’Iran d’exporter son propre pétrole vers le reste du monde, afin de l’affaiblir économiquement.»

A propos de l'intervenant Johannes Peters est, depuis 2021, directeur du département Stratégie maritime et sécurité à l’Institut de politique de sécurité (ISPK) de l’Université allemande Christian-Albrecht de Kiel (nord). Ses recherches portent notamment sur les conflits maritimes actuels. image: dr

Johannes Peters doute cependant qu’un tel affaiblissement profite réellement aux Etats-Unis:

«L’Iran est habitué depuis des décennies à une économie de pénurie. Si la population souffre, cela importe peu au régime tant qu’il reste solidement en place.»

Pour Johannes Peters, une chose est claire:

«L’Iran est plus résilient que l’économie mondiale»

En outre, la stratégie américaine d’un blocus du détroit d’Ormuz comporte un risque d’escalade supplémentaire, car les exportations de pétrole iranien se dirigent principalement vers l’Inde et la Chine. Si les Etats-Unis venaient à bloquer ces livraisons, ils risqueraient un conflit ouvert, notamment avec Pékin, souligne Johannes Peters:

«Il est douteux que les Etats-Unis soient réellement prêts à accepter un affrontement militaire avec la marine chinoise dans l’océan Indien.»

A quoi ressemblerait concrètement un blocus?

Même si les Etats-Unis venaient à mettre réellement leur menace à exécution, des questions très concrètes se poseraient: comment bloquer un passage maritime déjà entravé? Où la marine américaine se positionnerait-elle? Pour Johannes Peters:

«Je ne pense pas que les Etats-Unis établiront ce blocus à proximité immédiate du détroit d’Ormuz. Ils opéreront en tout cas hors de portée des missiles et des drones iraniens.»

Les Etats-Unis bénéficient du fait que les navires marchands et les pétroliers se déplacent très lentement et que leurs routes sont connues à l'avance. «Il n’est donc pas nécessaire d’établir le blocus directement devant le détroit d’Ormuz», explique Peters.

Mais alors, comment empêche-t-on un navire de poursuivre sa route dans la pratique? «On bloque un navire en l’appelant par radio et en lui ordonnant de s’arrêter», répond Johannes Peters. Si l’équipage refuse d’obtempérer, plusieurs options existent:

«Les Etats-Unis tenteraient d’abord d’arraisonner les navires avec des unités spécialement formées à cet effet. Cela se fait soit à l’aide d’hélicoptères, soit de vedettes rapides.»

Les Etats-Unis ont déjà procédé de manière similaire par le passé avec des navires russes ou vénézuéliens. Johannes Peters précise:

«Le tir ou le naufrage des navires constitue l’ultime recours et ne serait envisageable qu’après l’évacuation des équipages.»

S'agit-il d'un simple bluff?

L’Iran a qualifié l’annonce de blocus maritime dans le détroit d’Ormuz de Donald Trump de «bluff». Johannes Peters commente:

«Il est difficile d’évaluer si la menace de blocus est un bluff»

Le blocus des navires se dirigeant vers des ports iraniens ou en partant devait entrer en vigueur lundi à 16 heures. L'expert en sécurité maritime avance:

«Peut-être que Donald Trump annoncera que l’Iran a finalement fait des concessions permettant de poursuivre les négociations.»

Pour l'heure, aucune opération de blocus n'a été confirmée par l'armée américaine.

Un quotidien iranien porte le titre «See-Bluff», le 13 avril 2026. Image: keystone

Johannes Peters juge cette guerre sans équivoque:

«Dans ce conflit, l’Iran agit nettement plus habilement que les Etats-Unis»

La partie iranienne a ainsi souligné, après l’échec des négociations du week-end, que les canaux de discussion restaient ouverts. «Cela correspond à la pratique habituelle et place la balle dans le camp des Etats-Unis», explique Peters. Les Etats-Unis, en revanche, apparaissent mal positionnés avec leur stratégie:

«L’annonce du blocus maritime est un nouvel exemple de l’impasse dans laquelle les Etats-Unis se sont engagés.»

Selon Peters, les récentes annonces concernant le détroit d’Ormuz illustrent la conduite de la guerre menée par Donald Trump en Iran:

«Les Etats-Unis manquent d’un objectif stratégique clair, et il est probable qu’ils n’en aient jamais eu»

Quelles seraient les conséquences d’un blocus?

Le détroit d’Ormuz est l’une des routes les plus importantes pour le commerce mondial d'or noir. Le prix du pétrole a dépassé les cent dollars le baril à la suite des dernières menaces de Trump. Même si le message politique est délicat, Johannes Peters estime:

«Le monde peut bien mieux vivre avec un régime iranien fiable dans le détroit d’Ormuz qu’avec un blocage durable des exportations via ce passage»

Selon Peters, les Etats-Unis seraient moins durement touchés que l’Europe, l’Asie ou l’Afrique:

«Ils sont largement autosuffisants sur le plan énergétique, mais, avec leur stratégie militaire contestable, ils font payer le prix au reste du monde.»

L'expert estime donc que la pression exercée par les alliés de Donald Trump pourrait également s’intensifier.