Participation à Erasmus+ coûtera cher à la Suisse

Les Suisses remettent de plus en plus en question les accords avec l'UE

«Le prix est élevé, mais l'offre est beaucoup plus large que celle d'une solution suisse», explique le directeur de Movetia, Olivier Tschopp, à Keystone-ATS. Movetia est l'agence nationale pour la promotion des échanges et de la mobilité dans le domaine de l'éducation. Elle est financée par la Confédération.

La participation au programme européen de recherche Erasmus+ va coûter à la Suisse plus du triple de la solution nationale actuelle. Le programme de l'UE offre toutefois un nombre d'activités bien plus important.

Les grandes villes suisses sont-elles à gauche pour l'éternité?

Les dernières élections municipales genevoises l'ont encore montré: les grandes villes sont abonnées à la gauche. Il y a des raisons à cela. Une fatalité? Décryptage avec le politologue Pascal Sciarini.

Encore elle, toujours elle. Le 13 avril, la gauche, soit le PS et les Verts, a obtenu quatre des cinq sièges à l’exécutif de la ville de Genève. On entend dire que c’est grâce ou à cause de la stratégie éclatée, dans tous les sens du terme, de la droite et du centre. Sans doute, mais pas que.