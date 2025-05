Voici le nouveau logo de l'Université de Lausanne

Le nouveau logo de l'Université de Lausanne a fuité dans la presse régionale. Il doit être présenté demain au sein de l'institution.

Il devait être présenté vendredi, mais la presse lui a coupé l'herbe sous les pieds: 24 heures a fait fuiter le nouveau logo de l'Université de Lausanne, ce jeudi, au nez et à la barbe des autorités universitaires.

Le quotidien vaudois assure «selon des sources concordantes» que le logo sera présenté demandé vendredi au «Dies Academicus».

Le voici:

Le logo a été designé par Wide, une agence basée en Suisse et en Espagne. Le logo actuel, en écriture liée et imitant un genre de signature, était utilisé depuis 2005. On peut désormais lui dire «au revoir»:

Le logo de l'université a changé plusieurs fois depuis 1981. Le site de l'institution vaudoise les liste:

Image: université de lausanne

