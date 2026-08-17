Voici où se situent les universités suisses dans ce classement critiqué

Le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy, dont la méthodologie interroge, a publié son classement ce week-end. La Suisse y place cinq institutions dans les 100 premières places.

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Les universités américaines, Harvard en tête, occupent une fois encore le sommet du classement de Shanghai publié samedi.

Les douze premières places restent exclusivement occupées par des établissements anglo-saxons, Harvard se classant en tête suivie par Stanford et le MIT – trois universités américaines. Au Royaume-Uni, Cambridge et Oxford se classent respectivement quatrième et septième de ce classement réalisé depuis 2003 par le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy, et très repris malgré certaines critiques sur sa méthodologie.

La Suisse compte cinq universités parmi les 100 premières du classement. L'EPF de Zurich est la meilleure d'entre elles et se classe à la 19e place. Suivent l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL, 43e), l'université de Genève (55e), l'université de Zurich (65e) et l'université de Bâle (91e).

Six critères pris en compte

Le classement de Shanghai prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields – considérées comme le Nobel des mathématiques – parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline ou le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

Ces critères, essentiellement fondés sur la recherche et pas sur la formation, alimentent une partie des critiques sur ce palmarès. (jzs/ats