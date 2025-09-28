en partie ensoleillé15°
Un speedflyer américain perd la vie à Mürren (BE)

Un accident mortel s'est produit jeudi dans le canton de Berne. Le corps d'un Américain de 26 ans qui s'était élancé dans les airs a été retrouvé, indique la police. Elle a ouvert une enquête.
28.09.2025, 18:39
Un speedflyer a perdu la vie jeudi après s'être élancé depuis une base de parapente à Mürren (BE), indique la police bernoise dimanche. Le corps de l'Américain âgé de 26 ans a été récupéré après des recherches d'Air-Glaciers.

Les deux personnes qui accompagnaient le speedflyer avaient alerté les secours après avoir constaté que leur compagnon n'a jamais atteint le point d'arrivée. Une enquête a été ouverte. (ats/vz)

