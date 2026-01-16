Cette commune révèle les failles des contrôles anti-incendie en Valais

brouillard-2°
Leytron révèle les limites du système de sécurité incendie en Valais.Image: watson/agences

Une enquête de la RTS révèle comment, malgré des alertes de sécurité répétées, une salle communale valaisanne a continué d’accueillir du public. Le canton, lui, n'a rien fait.
16.01.2026, 10:2616.01.2026, 10:26

Après le drame de Crans-Montana qui a fait 40 morts et 116 blessés, l’efficacité des contrôles anti-incendie en Valais est au cœur des questions. Une enquête de la RTS met en lumière des manquements persistants autour d’un bâtiment communal à Leytron pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes: la salle de la Coop, utilisée comme café, salle de spectacle et espace de réception.

Selon des rapports établis par les services communaux de sécurité, relayés par la RTS, les installations ne respectaient «pour la plupart pas» les normes et directives en vigueur. Dès 2015, puis à nouveau en 2022, les chargés de sécurité alertent les exploitants:

«Les hôtes et le personnel encourent un danger, tant que les lieux ne seront pas assainis»
Le rapport cité par la RTS

Plusieurs défauts sont pointés, notamment l’absence de porte coupe-feu pour le local-citerne ou le manque de poignées anti-panique à l’étage. Certaines exigences, comme celle du local-citerne, qui devait avoir une porte résistante au feu, ont été signalées dès 2010, puis en 2015 et en 2022. La mise aux normes date de 2023, rapporte le média de service public.

Les portes du Constellation ont-elles «piégé» les victimes?

La commune n’a par ailleurs jamais fait appliquer les mesures recommandées par ses propres experts, pointent nos confrères. En 2023, le Conseil communal a même autorisé la poursuite de l’exploitation de la salle de la Coop, ainsi que de la salle de l’Union, «comme cela a été le cas jusqu’à présent», afin de «garantir une utilisation efficiente des espaces».

Interrogée par la RTS, la commune réfute toute prise de risque délibérée. Le conseiller communal en charge de la sécurité, Pascal Collaud, nie tout copinage et invoque un «devoir économique et social». Selon lui, interdire certaines manifestations pour des questions de normes incendie serait disproportionné si des alternatives sont possibles, comme des extincteurs supplémentaires, davantage de personnel de sécurité ou le maintien de portes ouvertes. Il assure également que la mise aux normes des salles est aujourd’hui terminée ou en cours.

Des problèmes au niveau du canton

Au niveau cantonal, l’inaction est également pointée du doigt. L’Office cantonal du feu (OCF) recevait pourtant copie des rapports communaux signalant les dangers, expliquent nos confrères. Alerté, en 2023, par un chargé de sécurité du fait que ses rapports étaient écartés par la commune, qu'a fait l'OCF? Questionné par la RTS, ce dernier a reconnu par écrit:

«A notre connaissance, rien»

En matière de sécurité incendie, le Valais continue de renvoyer la responsabilité aux communes, alors que les manquements révélés à Leytron interrogent plus largement l’efficacité du dispositif de contrôle. (jah)

