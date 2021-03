Suisse

Valais

En Valais, de ces six hommes, il n'en restera que cinq



En Valais, de ces six hommes, il n'en restera que cinq

Image: Keystone/watson

Il y aura six candidats au deuxième tour des élections au Conseil d'Etat valaisan. Les deux Vertes - et seules femmes - se retirent de la course. Darbellay est déjà élu, constitution oblige.

Six hommes dans l'arène pour cinq places au pouvoir. Les «joueurs» du deuxième tour des élections au Conseil d'Etat valaisan du 28 mars seront:

Les trois PDC Roberto Schmidt, Christophe Darbellay et Serge Gaudin

Le PLR Frédéric Favre

Le socialiste Mathias Reynard

L'UDC Franz Ruppen

Eviter un éxecutif 100% masculin, c'est loupé

Les Verts ont retiré leurs deux candidates - et seules femmes en course - Brigitte Wolf et Magali Di Marco. Lundi soir, le président de la section cantonale du parti, Jean-Pascal Fournier, a indiqué à Keystone-ATS:

«La discussion a été difficile mais il nous semblait compliqué de justifier une présence verte au deuxième tour.»

Difficile, car en lançant deux candidates, les Verts voulaient aussi éviter un exécutif 100% masculin. Mais la «sauce n'a pas pris lors du premier tour, elle aurait sans doute encore moins pris lors du deuxième.»

Par ailleurs, les socialistes ont émis le souhait que Mathias Reynard soit seul sur la liste, ajoute Jean-Pascal Fournier.

Piqûre de rappel: les résultats du premier tour, ce 7 mars 2021 Image: Canal 9

Et tout à coup, Darbellay est déjà élu

Avec le retrait de Magali Di Marco, le PDC Christophe Darbellay est de facto élu. Pourquoi donc? Car il est le seul candidat domicilié dans la région constitutionnelle Bas-Valais. Et puisque la constitution cantonale impose la présence au gouvernement d'au moins un représentant par région constitutionnelle, c'est déjà gagné pour Darbellay.

De son côté, le Conseil du PDC a voté à l'unanimité la reconduction de sa liste au deuxième tour avec Schmidt, Gaudin et Darbellay, a indiqué le parti sur les réseaux.

«Rien n'est encore joué»

A l'issue du scrutin ce 7 mars, les candidats se sont dits «confiants» mais sur leurs gardes. «Rien n'est encore joué», ont-ils avoué.

Le 28 mars, les regards seront notamment tournés vers le Haut-Valais, connu pour savoir se mobiliser lorsqu'il s'agit de défendre sa représentation au gouvernement. (ATS/AS)

Nos articles sur le dimanche politique Les résultats des votations et des élections en un coup d’oeil Link zum Artikel Scrutins fédéraux définitifs ++ poussée des Verts sur Vaud et Fribourg Link zum Artikel Refus de l’e-ID: la Suisse a un problème avec le numérique Link zum Artikel Les 5 raisons de l'excellent score de Pierre Maudet Link zum Artikel

Cela pourrait aussi vous intéresser: