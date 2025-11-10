assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Sa manif interdite pourrait coûter très cher à ce Romand

Des manifestants pro-palestiniens brandissent des drapeaux, des banderoles et des pancartes lors d&#039;un rassemblement non autorise en solidarite avec le peuple palestinien ce samedi 1 novembre 2025 ...
Gaël Ribordy lors de la manifestation à Sion.Keystone

Ce Valaisan a organisé une manif pro-Palestine et ça va lui coûter cher

Un rassemblement pro-palestinien non autorisé début novembre avait suscité une forte mobilisation policière. L'organisateur va en recevoir la facture.
10.11.2025, 14:5710.11.2025, 14:58

Le montant exact n'est pas encore connu, mais les sommes articulées ce lundi par Le Nouvelliste font craindre une facture des plus salées pour Gaël Ribordy.

Comme le révèle le journal, ce Valaisan est l'organisateur officiel de la manifestation pro-palestinienne qui s'est tenue le 1er novembre dernier à Sion. Membre du collectif Valais Palestine, c'est lui qui avait signé la demande d'autorisation pour la tenue de l'événement.

Des manifestants pro-palestiniens brandissent des drapeaux, des banderoles et des pancartes lors d&#039;un rassemblement non autorise en solidarite avec le peuple palestinien ce samedi 1 novembre 2025 ...
Des manifestants à Sion début novembreKeystone

Non autorisé, le rassemblement avait été interdit une première fois en septembre par le Conseil municipal sédunois, ce dernier invoquant «des raisons de sécurité». Rebelote fin octobre, lorsqu'un recours avait été déposé auprès du Conseil d'Etat valaisan.

Des manifestants pro-palestiniens arrêtés à Sion

La manifestation avait tout de même eu lieu, réunissant plusieurs centaines de protestataires et suscitant une forte mobilisation policière. Si elle n'a pas fait de déprédation, des altercations étaient toutefois survenues, la police cantonale valaisanne faisant même état d'une policière mordue.

Un dispositif policier «démesuré»

La police dit avoir contrôlé au total «34 personnes» et saisi «de nombreux objets dangereux». Elle indique également avoir délivré huit interdictions de périmètres et procédé à quatre dénonciations pénales.

Gaël Ribordy avait de son côté dénoncé une «dérive autoritaire massive» et un dispositif policier «démesuré». Et d'ajouter:

«La manifestation n'a pas perturbé la vie de la ville, par contre le dispositif policier a bloqué la ville»
Gaël Ribordy

Contactée par Le Nouvelliste, la police ne communique pas le nombre d'agents engagés dans l'opération. Et ce «pour des raisons tactiques».

Des policiers antiemeute embarquent une personne lors d&#039;un rassemblement non autorise en solidarite avec le peuple palestinien ce samedi 1 novembre 2025 a Sion, en Suisse. (KEYSTONE/Cyril Zingaro ...
Des altercations sont survenues à Sion.Keystone

Estimé à environ 200 par des témoins, le chiffre a toutefois son importance. Comme le relève le journal valaisan, il permettra en effet de déterminer en partie le montant de la facture qui sera adressée aux organisateurs.

Une somme inédite

Car c'est bien eux qui devront s'en acquitter, confirme la police au Nouvelliste. Une responsabilité qui incombera par sa signature à Gaël Ribordy.

Selon les recherches du quotidien valaisan, la loi cantonale prévoit «un émolument forfaitaire horaire de 250 francs par agent» engagé lors d'une manifestation non autorisée. Le tout à la charge de l'organisateur.

Martin Pfister chahuté: «L'Université de Genève doit porter plainte»

Le Nouvelliste estime le montant de la douloureuse entre 30 000 et 100 000 francs. Une somme, décrite comme inédite, qui créerait un précédent au niveau national pour une manifestation à caractère politique, relève le journal.

Ce dernier souligne que plusieurs législatifs cantonaux débattent actuellement de la prise en charge des frais sécuritaires dans les manifestations. Il soulève notamment l'exemple de Zurich où un texte entrant en vigueur dès 2026 prévoit «une répercussion obligatoire» des frais lors d'«une intervention policière extraordinaire», notamment pour des atteintes graves à la sécurité publique.

Des policiers antiemeute photographies lors d&#039;un rassemblement non autorise en solidarite avec le peuple palestinien ce samedi 1 novembre 2025 a Sion, en Suisse. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Important dispositif policier à Sion.Keystone

Dans le cas zurichois, ce sont toutefois les auteurs des troubles qui seront visés, et non directement les organisateurs de l'événement. Dénonçant une forme de «censure», Gaël Ribordy annonce en tout cas au Nouvelliste qu'il va s'opposer à la facture de la police valaisanne. Et ce «par tous les moyens possibles». (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Le mouvement qui veut «bloquer» la France fait des émeutes à Paris
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
L'«acquisition douteuse des CFF à l’étranger» indigne
Les CFF vont investir 2 milliards pour des trains fabriqués en Allemagne. Le conseiller national UDC Thomas Burgherr a immédiatement réagi au Parlement pour défendre le constructeur suisse Stadler, qui envisage de faire appel de cette attribution.
Le groupe allemand Siemens a obtenu le contrat pour la production de 116 rames à deux étages. L’annonce, faite vendredi, a provoqué la colère du conseiller national Thomas Burgherr (UDC/AG), qui a aussitôt rédigé une interpellation intitulée «Acquisition douteuse des CFF à l’étranger». Il la déposera lors de la session d’hiver qui s’ouvre le 1er décembre à Berne.
L’article