Nouveau rebondissement dans l'affaire des Bains d'Ovronnaz

Selon Le Nouvelliste, la faillite des Bains d’Ovronnaz est suspendue: le propriétaire Marc Farshidi a obtenu l’annulation du jugement du 27 août. Une nouvelle audience doit avoir lieu pour décider de l’avenir du complexe thermal.

C'est un nouveau rebondissement inattendu dans l’affaire des Bains d’Ovronnaz. Après avoir prononcé la mise en faillite avec dissolution d’office de Thermalp les Bains d’Ovronnaz SA, le 27 août, la décision du Tribunal des districts de Martigny et de St-Maurice vient d’être purement et simplement annulée, rapporte ce vendredi Le Nouvelliste.

La nouvelle de cette suspension relance le suspense autour de l’avenir du complexe thermal bien connu des Romands,

L’avocat du propriétaire Marc Farshidi, Me Gonzague Vouilloz, a confirmé au quotidien valaisan que son client avait obtenu une mise à néant du jugement. Ce recours s’appuie notamment sur le droit d’être entendu, garanti par la procédure civile. Marc Farshidi n’avait en effet pas pu assister à la première audience, dont il ignorait la tenue à cause de «problèmes de communication internes».

Le sort des Bains d'Ovronnaz est suspendu. tripadvisor

En termes judiciaires, une «mise à néant» revient à effacer la décision de justice et à replacer toutes les parties dans la situation antérieure - comme si le jugement n’avait jamais existé.

«Monsieur Farshidi est prêt à affronter les procédures, il a déjà investi beaucoup dans les Bains d’Ovronnaz et souhaite tout faire pour assainir la société» Me Vouilloz, au Nouvelliste

Une nouvelle séance devra donc être organisée, réunissant tous les acteurs du dossier pour rejuger l’affaire. (mbr)