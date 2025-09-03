À Ovronnaz (VS), le centre thermal et le restaurant continuent à être exploités en attendant une décision des autorités. Image: www.imago-images.de

Les bains d'Ovronnaz déclarés en faillite

En proie à d'importantes difficultés financières, l'établissement thermal met la clé sous la porte suite à une décision de la justice valaisanne. Près d'une centaine d'employés sont touchés.

Plus de «Suisse»

Les bains thermaux d'Ovronnaz (VS) ont été déclarés en faillite. Le Tribunal de Martigny et St-Maurice a prononcé le 27 août dernier dans un jugement la dissolution d'office de la société Thermalp Les Bains d'Ovronnaz SA. Près d'une centaine d'employés sont directement touchés, selon le syndicat SCIV.

«Cette annonce marque une étape douloureuse pour Ovronnaz, pour le bas-Valais et pour le canton. Thermalp Les Bains d'Ovronnaz SA représente depuis longtemps un fleuron touristique et un symbole du dynamisme régional, attirant chaque année de nombreux hôtes et contribuant de manière essentielle à la vitalité économique et sociale de la région», a indiqué mercredi le syndicat SCIV dans un communiqué.

«Le SCIV, en collaboration avec les autorités compétentes, met tout en oeuvre pour garantir la protection des droits des employés touchés et pour les accompagner dans leurs démarches. Chaque collaboratrice et collaborateur pourra bénéficier d'un suivi personnalisé afin que personne ne soit laissé pour compte dans cette période difficile», assure le syndicat.

Il souhaite également souligner «l'importance» du maintien d'une activité sur le site. «Nous espérons vivement que des solutions puissent émerger rapidement, permettant de préserver l'attractivité touristique d'Ovronnaz et de sauvegarder, à terme, les emplois liés à cette infrastructure».

L'affaire des bons de caisse

Selon le Nouvelliste, qui a donné l'information en primeur et qui cite une source interne aux bains, le centre thermal et le restaurant continuent à être exploités pour l'instant, dans l'attente d'une décision de fermeture ou de mise sous tutelle de la part des autorités.

En juin dernier, le journal valaisan avait publié une enquête révélant les difficultés financières de l'établissement. Selon lui, de nombreux créanciers, dont des particuliers détenteurs de bons de caisse, l'Etat du Valais, la Confédération et la caisse sociale Hotela, réclamaient leur dû auprès de la société.

Plus d'une vingtaine de particuliers attendaient le remboursement de montants investis sous forme de bons de caisse émis en 2014 et qui devaient être remboursés le 30 novembre 2024. Ils avaient engagé des procédures de poursuite contre l'entreprise ces derniers mois, expliquait le Nouvelliste. Ces bons de caisse représentent une dette totale de trois millions de francs, selon le média. (jzs/ats)