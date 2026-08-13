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Le Domaine du Mont d'Or rafle l'un des titres les plus prestigieux

Ce vin valaisan décroche l’une des plus prestigieuses médailles au monde

Domaine Mont D&#039;Or septembre 2011.(OLIVIER MAIRE/PHOTO-GENIC.CH)
Fondé en 1848 près de Sion, le Domaine du Mont d’Or est considéré comme le plus ancien domaine viticole du Valais.Image: PHOTO-GENIC.CH
Une médaille de plus pour le Valais! Après avoir signé le meilleur rosé de Suisse, le Domaine du Mont d’Or vient de décrocher l’une des plus hautes distinctions du Concours Mondial de Bruxelles avec une Syrah produite à seulement 2612 bouteilles.
13.08.2026, 12:5313.08.2026, 12:53

Le Domaine du Mont d’Or, à Sion, vient de décrocher une Grande Médaille d’Or au Concours Mondial de Bruxelles 2026 grâce à sa Syrah «Madame de 2024». La distinction est loin d’être anecdotique: il s'agit l’une des plus élevées décernées lors de cette compétition internationale.

La performance est d’autant plus notable que seuls cinq vins suisses ont obtenu cette récompense suprême cette année. Au total, 65 médailles ont été attribuées à des crus helvétiques, dont 44 à des vins valaisans.

Ce vin valaisan décroche l’une des plus prestigieuses médailles au monde
La Syrah «Madame de 2024» du Domaine du Mont d’Or a décroché une Grande Médaille d’Or au Concours Mondial de Bruxelles 2026.image: mont d'or

Derrière cette Syrah primée se cache une production plutôt confidentielle. Seules 2612 bouteilles de ce millésime certifié Bio Bourgeon ont été produites. Les vignes ont une trentaine d’années et leur rendement ne dépasse pas 470 grammes par mètre carré, alors que la limite autorisée tourne autour de 1,1 kilo. Autrement dit: on mise ici davantage sur la qualité que sur la quantité.

«Nos vins ne sont pas produits en grandes quantités. Ils sont le fruit d’une interaction naturelle entre le terroir, la météo, le millésime et de nombreuses années d’expérience»
Marc-André Devantéry, directeur et œnologue du Domaine du Mont d’Or, dans un communiqué transmis à watson

Déjà le meilleur rosé de Suisse

Le domaine sédunois avait déjà fait parler de lui l’année dernière avec une autre couleur. Son Rosé Pigalle 2024 avait été sacré Meilleur Rosé de Suisse lors du Grand Prix du Vin Suisse 2025, dans la catégorie Rosés & Blancs de Noirs. Il avait également remporté une médaille d’or à l’Expovina Wine Trophy.

On en parlait ici👇

On connaît désormais le meilleur rosé de Suisse

Fondé en 1848, le Domaine du Mont d’Or est le plus ancien domaine viticole du Valais. Installées sur les terrasses du Montorge, près de Sion, ses vignes sont aujourd’hui cultivées en bio. Le domaine est également intimement lié à l’histoire du Johannisberg: il a joué un rôle central dans l’introduction et l’implantation en Valais de ce cépage, également connu sous le nom de Sylvaner. (mbr)

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