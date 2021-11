Yannick Buttet condamné à 45 jours-amende avec sursis

Le Valaisan de 44 ans écope d’une peine pécuniaire de 45 jours-amendes, avec sursis durant quatre ans, ainsi que d'une amende. Il ne conteste pas sa condamnation. Contacté par le quotidien valaisan , il a confié ainsi «ne pas vouloir jouer les prolongations et ne pas contester cette ordonnance». (hkr)

Yannick Buttet avait été accusé d'attouchements à caractère sexuel et des propos grossiers à l’encontre de l’ancienne présidente du Conseil général de Monthey, Laude-Camille Chanton. Des faits qui remontent à fin juillet 2020. Le Ministère public l'a reconnu coupable ce lundi, rapporte Le Nouvelliste.

En Suisse, les meurtres parfaits sont trop nombreux

Près d'un homicide sur deux, en Suisse, passe inaperçu. Politiciens, médecins et juristes se penchent sur le problème. Des élus demandent des explications au Conseil fédéral.

Le nombre d'homicides, en Suisse, est deux fois plus élevé que la cinquantaine de cas recensés par les statistiques annuelles, explique Christian Jackowski à la NZZ am Sonntag. Selon le directeur de l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne, l'homicide parfait est plus fréquent qu'on ne le pense.