beau temps12°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Un motard perd la vie dans un accident à Courlevon

Un motard perd la vie dans un accident dans le canton de Fribourg

Un motard de 40 ans est décédé samedi à Courlevon (FR) après avoir perdu le contrôle de son deux-roues dans une courbe. Il a terminé sa course contre une souche d’arbre et a été projeté en contrebas.
08.03.2026, 11:5808.03.2026, 12:11
La police cantonale fribourgeoise a mis fin aux agissements d&#039;un faux
La police cantonale fribourgeoise.Keystone

Un motard de 40 ans a perdu la vie, samedi, à Courlevon (FR). Le malheureux a, semble-t-il, perdu la maîtrise de son deux-roues dans une courbe, peu après la sortie de la localité. Malgré l'intervention rapide des secours, il est décédé sur place.

Le motocycliste a terminé sa course contre une souche d'arbre et a été projeté plusieurs mètres en contrebas, indique dimanche la police cantonale de Fribourg dans un communiqué. La route cantonale entre Courlevon et Courtepin a été fermée pendant environ 4 heures pour permettre aux secours d'intervenir.

Une enquête a été ouverte. Elle tentera d'établir les raisons pour lesquelles le motard a quitté la chaussée. (dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Une famille ukrainienne attaquée verbalement dans un train suisse.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«La dame du chômage a fondu en larmes»: les problèmes continuent
En début d'année, un bug informatique a privé des milliers de personnes de leurs indemnités de chômage. Si la situation s'est améliorée, il reste néanmoins encore des gens en attente de leur argent.
Souvenez-vous: début 2026, le lancement de la nouvelle plateforme de chômage en Suisse a été chaotique. Conséquence: des milliers de personnes ont été privées de leurs indemnités.
L’article