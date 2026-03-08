Un motard perd la vie dans un accident dans le canton de Fribourg

Un motard de 40 ans est décédé samedi à Courlevon (FR) après avoir perdu le contrôle de son deux-roues dans une courbe. Il a terminé sa course contre une souche d’arbre et a été projeté en contrebas.

La police cantonale fribourgeoise. Keystone

Un motard de 40 ans a perdu la vie, samedi, à Courlevon (FR). Le malheureux a, semble-t-il, perdu la maîtrise de son deux-roues dans une courbe, peu après la sortie de la localité. Malgré l'intervention rapide des secours, il est décédé sur place.

Le motocycliste a terminé sa course contre une souche d'arbre et a été projeté plusieurs mètres en contrebas, indique dimanche la police cantonale de Fribourg dans un communiqué. La route cantonale entre Courlevon et Courtepin a été fermée pendant environ 4 heures pour permettre aux secours d'intervenir.

Une enquête a été ouverte. Elle tentera d'établir les raisons pour lesquelles le motard a quitté la chaussée. (dal/ats)