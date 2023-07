Air Zermatt a également été critiquée pour ne pas avoir présenté les chiffres de manière transparente. Ainsi, dans son décompte des coûts pour un hélicoptère de sauvetage, l'entreprise n'avait qu'indiqué les valeurs standard de salaire. Le Conseil d'Etat valaisan avait alors annoncé qu'il allait demander des comptes détaillés et vérifier l'efficacité du travail d'Air Zermatt et d'Air-Glaciers. Depuis, le canton ne devrait que trop bien savoir quels sont les prix économiques - y compris pour les vols d'extinction de feux.

Lorsqu'Air Zermatt récupère un randonneur blessé par exemple, la manière dont l'entreprise facture le vol de sauvetage est normalement clairement définie. La loi stipule, en effet, que les compagnies d'hélicoptères doivent négocier des tarifs fixes avec les assureurs maladie et accident. Un jugement du Tribunal administratif fédéral datant de 2017 montre toutefois que chez Air Zermatt, il est difficile de séparer les coûts du domaine commercial et ceux des vols de sauvetage.

Lorsque le secteur des hélicoptères a été plongé dans la crise du Covid, le directeur d'Air Zermatt, Perren, a déclaré qu'un hélicoptère de sauvetage coûtait 2,4 millions de francs par an, que des missions soient effectuées ou non .

Lors de l'incendie de Bitsch, Air Zermatt et sa société sœur Air-Glaciers ont fait appel à des hélicoptères dits Ecureil, dont le tarif horaire est d'environ 2500 francs . Les grands hélicoptères K-Max de la société saint-galloise Rotex Helicopter ainsi que le Super Puma de Lions Air, dont le siège est à Wollerau (SZ), sont non seulement nettement plus grands, mais aussi beaucoup plus chers.

La situation est stable, mais le danger n'est pas écarté dans la forêt au-dessus de Bitsch (VS). Le feu continue de consumer les racines et les souches. Un hélicoptère de l'armée de type Super Puma, équipé d'une caméra thermique, survole continuellement la zone à la recherche de foyers d'incendie. Les équipes de pompiers au sol ainsi que deux hélicoptères spécialisés dans la lutte contre les incendies peuvent ainsi les éteindre de manière ciblée.

Cet insecte installé en Suisse inquiète l'Europe

Une centaine de scarabées japonais ont été trouvés à Kloten (ZH); leur population actuelle est estimée à un millier. Tandis que des mesures radicales s'appliquent désormais aux habitants de la région, les pays voisins s'apprêtent également à sonner l'alarme.

Il est plus petit qu'une pièce de cinq centimes, a des ailes brunes et un front vert métallique. Il a des touffes de poils blancs sur les côtés et l'abdomen, et s'il est embêté, il écarte ses pattes arrière comme pour faire un grand écart. Mais le scarabée du Japon est surtout un grand danger pour les cultures et les espaces verts en Suisse.