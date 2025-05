Un premier éboulement à Blatten, des évacués «attendent l’inéluctable»

Le village valaisan de Blatten est évacué face à un risque imminent d’éboulement massif. Un premier vient de survenir.

300 habitants ont été évacués lundi matin de Blatten. Keystone

Quelque 100 000 m³ de roches se sont décrochés du glacier du Birch, au-dessus de Blatten, lundi entre midi et 12h35. Au total, 200 000 m³ se sont détachés depuis vendredi. Les autorités s'attendent à un événement beaucoup plus spectaculaire à très court terme.

Trois cents habitants ont été évacués lundi matin de Blatten de manière préventive par l'état-major de conduite régional, après l'annonce par Alertswiss d'une évacuation totale du village valaisan.

Une centaine de bâtiments sont concernés par l'évacuation, a indiqué à Keystone-ATS Matthias Ebener, au nom de l'état-major. Les 300 habitants évacués ont été relogés dans le village voisin, Wiler, soit dans leur famille, soit chez des particuliers.

«Attendre l’inéluctable»

«Il y a encore cinq jours, personne n’aurait pensé vivre cette situation à Blatten et dans le Lötschental. Nous espérons pouvoir revenir au plus vite chez nous», a précisé, lundi après-midi, en conférence de presse, le président de Blatten, Mathias Bellwald:

«Tout le monde a pu étre évacué»

Matthias Bellwald. Keystone

Cités par le Walliser Bote, plusieurs habitants disent «attendre l’inéluctable, ne sachant pas comment ils retrouveront leur village, après l’éboulement. Certains disent même craindre de ne plus pouvoir y habiter, voire y retourner.»

Entre deux et cinq millions de m3 de roches

Quant aux touristes, ils ont tous été relogés, dès samedi, lors d'une première évacuation partielle de la commune. Certains ont quitté la région. La route est toujours officiellement fermée, avec des exceptions au cas par cas.

Matthias Ebener a rappelé que le risque d'éboulement, qui menace Blatten depuis plusieurs jours, est très élevé. Des fissures continuent d'être observées et le risque d'un éboulement en dessous du Bietschhorn est «imminent». Dimanche, les affaissements de la montagne étaient mesurés à 1,6 mètre, contre 8 mètres ce lundi vers midi. Au total, ils atteignent 17 mètres depuis vendredi.

Keystone

Selon Alban Brigger, ingénieur au service des risques naturels du canton, entre deux et cinq millions de m3 de roches pourraient dévaler en direction du village de Blatten. C'est ce que montrent de nouveaux calculs ce lundi. Environ 200 000 m³ de gravats se sont déjà décrochés de la falaise depuis vendredi, selon les experts.

Un scénario idéal

D’après les dernières mesures, "ce n’est plus qu’une question d’heures et non de jours avant qu'un éboulement de très grande ampleur ne se produise. S’il existe un scénario idéal dans de telles situations, ce serait qu'il n'y ait que des accidents mineurs, avoue Alban Brigger.

Le 23 août 2017, trois millions de m3 de roches avait dévasté le petit village de montagne de Bondo, dans les Grisons. L’événement avait fait huit morts pour ce qui demeure aujourd’hui le pire événement du genre en Suisse.

Lave torrentielle

Pour Blatten, l'état-major de conduite régional avait confirmé une dynamique croissante dimanche après un vol de reconnaissance samedi. En l'espace de quelques jours, des affaissements de plusieurs mètres de profondeur et de grandes fissures ont été observés.

Un éboulement dans la région du «Petit Nesthorn», qui a également entraîné une partie du glacier de Birch, avait déclenché une lave torrentielle la semaine dernière. Celle-ci s'est arrêtée à environ 500 mètres en amont de la rivière Lonza, en dehors du village.

Le glacier de Birch est sous surveillance depuis les années 1990. La commune suppose que la fonte imminente de la neige à partir de 2500 mètres d'altitude pourrait être à l'origine de la situation de danger actuelle. (jah/ats)