Le gabbro de l'Allalin est une pierre aux propriétés structurelles et ornementales étonnantes. Image: Jürg Meyer / René Fuchs / Peter Thomet

«La plus belle roche du monde» vient de Suisse

Le gabbro de l'Allalin est, selon certains, la plus belle pierre au monde. Durant la dernière période glaciaire, il a voyagé grâce aux blocs erratiques des Alpes valaisannes jusque sur le plateau helvétique.

René Fuchs / ch media

Plus de «Suisse»

Comme dans un conte de fées, un bloc majestueux de 7x 4x4 mètres sommeille au cœur de la forêt de Pleer, dans le canton de Berne. Recouvert en grande partie de mousse et de lichen, entouré de ronces, il patiente là sagement depuis près de 20 000 ans.

Une pierre unique en son genre

Dans les zones dégagées, on distingue des nuances minérales de blanc, de vert et de noir. «Monument naturel - bloc erratique - protégé par l'Etat», indique une inscription gravée dans la roche.

Jürg Meyer, 71 ans, géologue, auteur de livres spécialisés et guide d'excursions, affirme:

«Pour moi, le gabbro d'Allalin est la plus belle roche du monde»

Avec ses couleurs, ses motifs et ses structures, elle présente une diversité incroyable et rare.

C'est après un ponçage et en gros plan que l'on voit le mieux la splendeur de la pierre. Image: Jürg Meier

«A l'œil nu, on peut discerner jusqu'à 20 minéraux, et même 46 au microscope. Un véritable caméléon de pierre.» Jürg Meyer

Le travail de l'enthousiaste scientifique fournit en outre des informations importantes sur la formation des Alpes.

Pierre des champs du gabbro d'Allalin. Image: Peter Thomet

Retracer les périodes glaciaires

Tout a commencé il y a environ 165 millions d'années, avec la fusion de roches à 1200 degrés dans une chambre magmatique située à plusieurs kilomètres de profondeur. Celle-ci se trouvait à la périphérie du microcontinent Adriatique, lui-même alors au large de l'Afrique. La masse fondue s'y est lentement cristallisée en une roche profonde appelée gabbro.

Une roche d'Allalin-Gabbro prise dans une crevasse. Image: Jürg Meyer

Du feldspath blanc, de l'augite-pyroxène noire et de l'olivine verte constituaient les minéraux primaires. Plus tard, au moment de l'apparition des Alpes, la roche s'est enfoncée jusqu'à 80 kilomètres de profondeur avant de remonter jusqu'à son altitude actuelle.

Cela s'est accompagné de multiples recristallisations (métamorphoses) qui ont conduit à la diversité unique des minéraux, des couleurs et des structures de cette roche.

Le géologue Jürg Meyer devant le bloc erratique Allalin-Gabbro à Burgdorf, dans le canton de Berne. Image: René Fuchs

Il existe plusieurs types de gabbro, mais celui de l'Allalin provient exclusivement de l'Allalinhorn, en Valais. Jürg Meyer explique:

«Comme on reconnaît bien cette roche, on peut aisément reconstituer l'extension du glacier valaisan durant l'ère glaciaire»

En 2,5 millions d'années, plus de quinze périodes de cette nature ont créé des mouvements de blocs erratiques et des galets de rivière. Ceux-ci se sont déplacés jusque loin sur le plateau. On peut par conséquent retracer les périodes glaciaires à l'aide du gabbro d'Allalin, qui sert de repère.

Des propriétés recherchées

Il est dense, dur et résistant. Dans le Seeland bernois, les hommes de l'âge de pierre ont été attirés par ces roches venues d'ailleurs et qui ont fini leur course dans les champs. Ils ont massivement utilisé le gabbro d'Allalin pour la fabrication de haches.

Aujourd'hui, on l'apprécie de plus en plus en décoration et en bijouterie: amulettes, colliers, bagues, boucles d'oreilles et sculptures, les déclinaisons sont multiples.

Hache en gabbro d'Allalin au tranchant acéré. Image: Roger Grisiger

Bracelets en gabbro d'Allalin. Image: Jürg Meyer

Le plus grand bloc erratique de Berne se trouve à Finsterhennen, et on en trouve un autre encore plus grand à L'Abergement, au pied du Jura vaudois. Par ailleurs, le jardin des blocs erratiques près de la gare d'Ins dans le Seeland vaut le détour. Il rassemble des pièces provenant de l'Allalinhorn.

Et si l'on souhaite voir des gabbros magnifiquement disposés directement à Saas-Fee, il faut se rendre à la gare routière, où un écrin de verdure leur a été aménagé. La vue sur les 650 mètres de la face sud-est de l'Allalinhorn remporte néanmoins la palme, avec ses roches de gabbro d'Allalin à l'état pur.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)