Mathias Reynard et le Conseil d'état valaisan ne sont pas encore rassurés. (photo d'archives) Keystone

Un conseiller d'état: «On est peut-être au milieu de la catastrophe»

Selon Mathias Reynard, le pire scénario est survenu à Blatten. Mais les épreuves ne sont pas encore terminées

«On a encore beaucoup d'inquiétudes. On est peut-être au milieu de la catastrophe». C'est qu'a indiqué jeudi le président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard, sur les ondes de la RTS, au lendemain de l'éboulement qui a englouti Blatten (VS). Et de relever la solidarité qui se met en place.

Le ministre valaisan a expliqué:

«Le scénario du pire qui est arrivé hier, ce n'est peut-être pas la fin» Mathias Reynard

Il y a encore des centaines de milliers de mètres cubes de roche qui sont instables, a-t-il rappelé.

La situation est suivie de près. Des scénarios sont analysés pour envisager celui du pire qui pourrait arriver et prendre toutes les décisions pour protéger la population, a-t-il précisé.

Cette situation dramatique «nous appelle à l'humilité, à la solidarité», a-t-il ajouté. Et de relever qu'il y a déjà énormément de solidarité qui se met en place, que ce soit dans la vallée, dans le canton et même au-delà avec la présence de l'armée, des conseillers fédéraux. Le gouvernement cantonal est aussi présent sur place avec des représentants.

Un lac s'est formé à la suite de l'éboulement. Keystone

Interrogé sur une possible indemnisation des sinistrés, le ministre a assuré que le gouvernement cantonal fera tout son possible pour les soutenir. «On ne laissera tomber personne», a-t-il promis.

Le Lötschental restera habité. «Il n'est pas question de quitter la vallée», a ajouté le ministre valaisan de l'économie Christophe Darbellay, devant les médias. Blatten sera aussi reconstruit. Personne ne peut dire si cela sera exactement au même endroit. Il n'est pas non plus clair quand et comment cela pourra se faire, «mais nous devons offrir à la population de Blatten une perspective à long terme», a souligné le ministre.

Les conseillers fédéraux Martin Pfister et Albert Roesti étaient en Valais mercredi. Keystone

Christophe Darbellay s'est dit profondément touché par l'ampleur du phénomène et confie n'avoir pas pu retenir ses larmes. Les habitants de Blatten ont tout perdu, «leur maison, leurs souvenirs, leur église, leur cimetière», a-t-il relevé. (sda/ats)