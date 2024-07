Une lave torrentielle déferle sur le Val de Bagnes

Le camping de Champsec et deux hameaux, Le Frignoley et Les Epenays, dans le Val de Bagnes (VS) ont dû être évacués en raison d'une lave torrentielle qui est sujette à risque. Le haut Val de Bagnes est inaccessible: les deux routes, celles de la vallée et celle du soleil, sont fermées.

Une intervention est en cours dans le Val de Bagnes à la suite d’une lave torrentielle survenue dans l’après-midi peu avant Lourtier. La police cantonale et les pompiers sont sur place. Un camping et deux hameaux ont dû être évacués, comme le rapporte Le Nouvelliste .

Cette ville romande aurait un immense potentiel ferroviaire inexploité

Ce n'est pas seulement le prix, mais aussi l'offre restreinte qui pousse les voyageurs à privilégier l'avion. Il serait pourtant facile d'inverser la tendance et d'établir plus plus de liaisons ferroviaires directes entre les principales villes européennes. Même la nuit, comme le démontre une étude récente. Et les villes Suisses peuvent mieux faire.

Partout en Europe, les compagnies de chemins de fer ont promis ces dernières années de développer l'offre pour les voyageurs entre les grandes villes. Leur objectif? Offrir une alternative respectueuse du climat aux vols à prix cassés. Et cela y compris avec des trains de nuit. Mais le projet semble plus compliqué que ne le souhaitent les politiques. Et pas seulement pour les liaisons ferroviaires nocturnes depuis la Suisse.