Un étudiant valaisan disparu depuis mardi retrouvé mort dans un parking

La police valaisanne a découvert le corps d’un jeune homme porté disparu depuis mardi matin dans le parking de la Cible, à Sion, informe Le Nouvelliste ce vendredi matin. L'intervention des forces de l'ordre et d'une ambulance a provoqué sa fermeture jeudi après-midi.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) demande la levée de l'immunité des conseillers nationaux UDC Thomas Aeschi (ZG) et Michael Graber (VS) suite à une plainte déposée après une altercation entre les politiciens et des policiers fédéraux au Palais fédéral.