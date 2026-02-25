Ce DJ romand accusé d'abus invoque une raison étonnante

Le DJ techno genevois Odymel est basé en Belgique. bild: instagram

Accusé d'abus, ce DJ romand invoque une «sexsomnie»

Le Genevois Odymel fait l’objet d’une enquête préliminaire pour des faits présumés d’abus sexuels. L’artiste a publié un communiqué sur Instagram pour répondre aux accusations.

Installé à Bruxelles, le DJ genevois Odymel est confronté à des accusations d’abus sexuels. Lundi, il a indiqué sur Instagram qu’une enquête préliminaire avait été ouverte à son encontre. Dans cette publication, il réagit de manière détaillée aux faits qui lui sont reprochés.



Dans sa déclaration, il reconnaît avoir eu, le soir en question, un rapport sexuel consenti avec la personne à l’origine des accusations. Il affirme en revanche ne plus se souvenir de ce qui se serait produit ensuite, expliquant s'être endormi.

La personne concernée lui aurait relaté ultérieurement les événements. Selon ses dires, Odymel se serait d'abord livré à des actes sexuels seul, avant de tenter d'«initier une autre relation sexuelle non consentie».

La «sexsomnie» invoquée

Dans sa déclaration, le DJ affirme ne se souvenir de rien. Il assure qu'il n'était pas dans son état normal durant les actes sexuels dénoncés, mais en proie à un épisode de «sexsomnie». Les médecins qu'il a consultés ont décrit cet état comme un épisode de somnambulisme à caractère sexuel.

Le Genevois ajoute être conscient que l'explication peut sembler étonnante – et qu’il aurait lui-même accueilli une telle affirmation avec scepticisme. Il affirme toutefois dire la vérité.

Il précise enfin avoir déjà été entendu à deux reprises et se dit prêt à se soumettre à tout examen médical qui lui serait demandé.

