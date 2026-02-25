beau temps13°
DE | FR
burger
Suisse
Abus sexuel

Ce DJ romand accusé d'abus invoque une raison étonnante

Le DJ techno genevois Odymel est basé en Belgique.
Le DJ techno genevois Odymel est basé en Belgique. bild: instagram

Accusé d'abus, ce DJ romand invoque une «sexsomnie»

Le Genevois Odymel fait l’objet d’une enquête préliminaire pour des faits présumés d’abus sexuels. L’artiste a publié un communiqué sur Instagram pour répondre aux accusations.
25.02.2026, 14:4025.02.2026, 14:40

Installé à Bruxelles, le DJ genevois Odymel est confronté à des accusations d’abus sexuels. Lundi, il a indiqué sur Instagram qu’une enquête préliminaire avait été ouverte à son encontre. Dans cette publication, il réagit de manière détaillée aux faits qui lui sont reprochés.

Dans sa déclaration, il reconnaît avoir eu, le soir en question, un rapport sexuel consenti avec la personne à l’origine des accusations. Il affirme en revanche ne plus se souvenir de ce qui se serait produit ensuite, expliquant s'être endormi.

«Le traumatisme est intact»

La personne concernée lui aurait relaté ultérieurement les événements. Selon ses dires, Odymel se serait d'abord livré à des actes sexuels seul, avant de tenter d'«initier une autre relation sexuelle non consentie».

La «sexsomnie» invoquée

Dans sa déclaration, le DJ affirme ne se souvenir de rien. Il assure qu'il n'était pas dans son état normal durant les actes sexuels dénoncés, mais en proie à un épisode de «sexsomnie». Les médecins qu'il a consultés ont décrit cet état comme un épisode de somnambulisme à caractère sexuel.

Le Genevois ajoute être conscient que l'explication peut sembler étonnante – et qu’il aurait lui-même accueilli une telle affirmation avec scepticisme. Il affirme toutefois dire la vérité.

«Soudain, il m’a massé les seins»: ce médecin suisse était un prédateur

Il précise enfin avoir déjà été entendu à deux reprises et se dit prêt à se soumettre à tout examen médical qui lui serait demandé.

(fak/trad.jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Un tripotage de fesses indigne l'Italie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette ex-conseillère fédérale jouera un rôle dans l'après-Constellation
Doris Leuthard a été nommée présidente de la fondation pour Crans-Montana. Elle sera chargée d'apporter un soutien aux victimes et aux familles.
Doris Leuthard prend la présidence de la fondation Beloved, créée à la suite du drame de Crans-Montana. L'ancienne présidente de la Confédération a été désignée, mardi, par les membres du Conseil d'Etat valaisan.
L’article