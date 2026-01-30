ciel couvert
Une piétonne décède dans un accident de la route en Valais

Une femme de 88 ans est décédée après avoir été percutée par une voiture alors qu’elle traversait sur un passage piétons à Naters, en Valais.
30.01.2026, 15:2530.01.2026, 15:25

Une femme de 88 ans a perdu la vie à Naters (VS) dans un accident de la circulation, alors qu'elle se trouvait sur le passage pour piétons. Elle s'est fait heurter mercredi par une voiture. La malheureuse est décédée le lendemain.

Le véhicule circulait sur la Bahnofstrasse à Naters en direction de Brigue (VS). «A la hauteur de la Rhonemühle, une collision s'est produite pour des raisons encore inconnues» entre la voiture et la piétonne, précise la police cantonale valaisanne dans un communiqué vendredi.

La Police cantonale valaisanne est intervenue
Keystone

Immédiatement dépêchés sur place, les secours de l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) ont prodigué les premiers secours, avant que l'octogénaire blessée ne soit transportée à l'hôpital en ambulance.

La victime, une Suissesse âgée de 88 ans, a succombé à ses blessures jeudi à l'hôpital de Viège (VS). Une instruction a été ouverte par le Ministère public afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. (jah/ats)

