bien ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Collombey-Muraz: une partie de la falaise de la Barme minée

Falaise minée en Valais: «Nous avons préféré agir au plus vite»

Trois cents habitants ont été évacués mardi à Collombey-Muraz pour l’implosion contrôlée d’un pan de falaise instable, un risque identifié depuis 2023.
02.12.2025, 15:3102.12.2025, 15:31
Des personnes regardent des blocs de pierre et de la terre tomber de la paroi lors du minage d&#039;un bloc rocheux de la falaise de la Barme ce mardi 2 decembre 2025 a Collombey-Muraz. (KEYSTONE/Cyri ...
Keystone

Un pan de la falaise surplombant le site de la Barme à Collombey-Muraz (VS), soit 50 mètres cubes de rochers, a été miné, mardi. Trois cents habitants avaient été préalablement invités à quitter leur domicile, pour des raisons de sécurité.

Le microminage n'aura duré que quelques secondes. Les spécialistes n'ont pas fait exploser le rocher, mais ils l'ont fait imploser de l'intérieur, afin d’éviter tout éboulement brutal. Le rocher a ainsi cédé par petits morceaux sans offrir un gros boum assourdissant aux curieux présents.

Des blocs de pierre et de la terre tombent de la paroi lors du minage d&#039;un bloc rocheux de la falaise de la Barme ce mardi 2 decembre 2025 a Collombey-Muraz. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Keystone

Près de septante personnes ont été mobilisées pour l'occasion afin de garantir l'opération et sécuriser les alentours (policiers, pompiers et membres de la protection civile). «Tout s'est déroulé selon le protocole», indique Glenn Martignier, le chef de l'état-major de conduite régionale. «L'opération de minage a même eu lieu avec 15 minutes d'avance». Aucun incident n'a été à déplorer.

Priés de quitter leur logement pour 13h00, les habitants de six immeubles du quartier ont pu regagner leur chez eux en milieu d'après-midi.

Il y avait un risque à 30 ans

Le choix de miner préventivement une partie de la falaise de la Barme a été pris par la commune de Collombey-Muraz. «En décembre 2023, des cailloux sont tombés du sommet de la falaise», raconte le municipal en charge du développement durable et des constructions à Collombey-Muraz, Noé Ruiz.

«Une inspection plus poussée, en janvier 2024, nous a montré qu'un aléa rocheux de 40 à 50 mètres cubes menaçait de se détacher, dans une période pouvant aller de 0 à 30 ans, selon les experts. Nous avons préféré agir au plus vite.»

Concrètement, les modélisations effectuées ont montré que le chemin de mobilité douce au pied de la falaise, ainsi que les immeubles et les parkings de La Barme situés à proximité, pourraient être menacés par ce pan de roches. D'où le choix d'effectuer ce microminage. «Nous avons surprotégé le quartier de la Barme», estime encore Noé Ruiz.

«D'autres opérations du genre ne sont pas prévues dans le Chablais valaisan», selon Glenn Martignier. «A Collombey-Muraz, plusieurs falaises demeurent tout de même sous surveillance» conclut Noé Ruiz, tout comme dans de nombreux autres endroits du canton. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
On a testé les chips à l’Aromat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un cambrioleur se fait hélitreuiller dans le canton de Fribourg
Trois cambrioleurs ont été arrêtés à Marly après une fuite chaotique, l’un d’eux ayant chuté d’une falaise avant d’être héliporté vers un hôpital.
Trois cambrioleurs ont été pris en flagrant délit dans la nuit de lundi à mardi à Marly (FR). Ils ont tous été retrouvés, mais l'un d'eux a chuté d'une falaise durant sa fuite et s'est blessé.
L’article