Incendie dans l’ancienne usine Thécla à St-Ursanne

Incendie dans une ancienne usine dans le Jura

Un incendie s’est déclaré dimanche matin dans un local de l’ancienne usine Thécla à St-Ursanne (JU), aujourd’hui en partie utilisée comme espace culturel.
08.03.2026, 12:1108.03.2026, 12:11
Les anciens fours
St-Ursanne dans le canton du JuraKeystone

Un incendie s’est déclaré dimanche après 4h00 à St-Ursanne (JU) dans un bâtiment de l’ancienne usine Thécla, qui sert aujourd'hui en partie de site culturel d'exposition. Le sinistre a été maîtrisé vers 6h30, mais reste sous surveillance.

Le feu s'est déclaré précisément dans un local loué à une personne privée, a indiqué dimanche la police cantonale. D'autres locaux adjacents ont été touchés par le sinistre. Ils ont été totalement ou partiellement endommagés, précise le communiqué.

Doubs scruté

Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Une enquête des polices judiciaire et scientifique est en cours. La route du Moulin des Lavoirs a été fermée à la circulation par sécurité pour permettre l'intervention des pompiers de part et d'autre du sinistre.

Une quarantaine de soldats du feu sont intervenus au moyen de deux camions et d'une dizaine de véhicules. Le Doubs a fait l'objet par ailleurs d'une observation spécifique en lien avec les eaux d'extinctions du sinistre. Aucune pollution n'a été décelée. (dal/ats)

