La roche qui tient le glacier valaisan va céder. Reste à savoir quand. Keystone

Blatten: la situation du glacier empire

Les 9 millions de tonnes de roches du glacier du Bitch vont finir par lâcher. Reste à savoir quand.

Le glacier du Bitch, qui menace le village de Blatten, dans le Lötschenthal, va finir par céder sous le poids des quelque 9 millions de tonnes de débris qui le poussent. Les spécialistes en sont sûrs, mais ignorent quand et s'il atteindra le village ou une partie de celui-ci.

Des chutes de rochers et des avalanches de glace ont continué à se produire durant tout le week-end, sans atteindre la vallée, et la montagne au-dessus de Blatten demeure instable. Le glacier poursuit son avancée inexorable, de deux mètres et demi à trois mètres et demi par jour, a déclaré dimanche Alban Brigger, ingénieur au service valaisan des dangers naturels lors d'une conférence de presse dimanche à Ferden (VS).

L'issue est inévitable

On n'observe pas d'accélération exponentielle, comme on pouvait le craindre. Mais pour les spécialistes qui surveillent la montagne, son inévitable rupture sous le poids des 9 millions de tonnes qui le poussent, est le plus inquiétant.

Une nouvelle fissure a en outre été observée sur le glacier du Birch, pratiquement en continu. Selon Alban Brigger, le glacier «va bientôt rompre», reste à savoir si cela adviendra en une ou en plusieurs fois. Ce qui est sûr, c'est que la glace ne restera pas là où elle est.

Dans l'immédiat, le souci pour les experts provient des télécommunications. Les données ne sont pas fiables, car il y a «de gros problèmes» avec leur transmission via le réseau mobile GSM. La raison provient de la bande passante qui est limitée dans le Lötschental, a expliqué Alban Brigger. Il espère trouver une solution avec Swisscom dans les prochains jours. L'autre possibilité serait une solution via satellite.

Tout le monde est en alerte

La prochaine étape consistera notamment à améliorer le système de surveillance du glacier et de la route cantonale menant à Blatten. Cette dernière est très exposée; elle se trouve sous le glacier. Les premières étapes de l’installation d’un système de surveillance ont été entamées la semaine passée.

Une analyse en trois dimensions de l’érosion du Petit Nesthorn a montré que la montagne s'est réduite, jusqu'à une longueur de 101 mètres, à certains endroits par rapport à juillet 2024. Et les décombres se trouvent plus bas.

Alban Brigger demande aux habitants du village évacué de faire preuve de patience. Son but est de pouvoir les ramener à domicile en toute sécurité. Or actuellement, il n’est pas possible d’exclure que des parties de Blatten soient englouties.

L'impact du poids des gravats sur le glacier reste incertain. Matthias Ebener, de l'état-major de conduite régional, a décrit deux scénarios. Dans l'un, le poids pourrait pousser le glacier vers l'avant et provoquer de petites ruptures de glace sur son front.

Le scénario reste difficile à prévoir

Dans le second scénario, le «pire», le glacier pourrait se briser en raison du poids des éboulis, les débris et la glace dévalant alors ensemble la montagne.

Plus haut, une partie du Petit Nesthorn menace aussi de se détacher et de tomber dans la vallée. Il y a eu une chute de roche et une avalanche de glace du glacier Birch, qui se trouve entre le Nesthorn et le village, dans la nuit de vendredi à samedi.

Elle s’est étendue jusqu’à environ 2100 mètres d’altitude, alors que, selon les cartes de l’Office fédéral de topographie Swisstopo, le sommet du glacier se situe à près de 2600 mètres d’altitude. Le village de Blatten dans la vallée se trouve quant à lui à environ 1530 mètres d’altitude.

Des sentiers de randonnée ont été fermés depuis samedi dernier en raison d'une coulée de boue. Le village de Blatten a été entièrement évacué lundi. Environ 300 personnes ont dû quitter leurs maisons. (ats)