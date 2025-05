Image: Keystone

Les Anglais ne s'en remettent pas

La BBC a publié la vidéo de l'évacuation héliportée de 52 bovins de Blatten (VS), en raison d'un risque d'éboulement. Les images ont amusé les Anglo-saxons.

Plus de «Société»

Les 300 habitants du village de Blatten, dans le Lötschental en Valais, ont vécu des nuits d'angoisse après que des éboulements se sont produits, menaçant la bourgade d'ensevelissement. Au total, environ deux millions de mètres cubes de roches se sont effondrés.

Afin de prévenir tout risque, le village a été évacué, tout comme le bétail. Les images d'un troupeau de 52 bovins héliportés ont surpris la presse internationale, faisant sourire notamment les Britanniques de la BBC. On le comprend, tant les vaches et les montagnes sont associées à l’image de la Suisse aux yeux du monde.

Pour voir la vidéo: Vidéo: watson

Le média britannique, l'un des plus importants du monde anglophone, a publié la séquence d'une vache attachée à un hélicoptère, avec pour légende:

Image: BBC

«Swiss cows moo-ved to safety from landslide risk area 🐮» «Des vaches suisses a-meuh-nées en sureté, loin d'une zone d'éboulement»

Avec un total de 1,3 million de vues et plus de 50 000 likes, on peut dire que cette vidéo publiée sur Instagram fait parler d'elle. Dans les commentaires, la Suisse est saluée pour sa bienveillance envers ses animaux. Les jeux de mots et les traits d'esprit sont évidemment de sorties:

«Tout me rappelle Jurassic Park»

«Les Indiens doivent adorer regarder ça»

«On a des vaches volantes avant GTA VI»

«Ses amies ne vont jamais la croire»

«J'espère qu'elles ont eu le droit à un verre de bienvenue et des cacahuètes»

«Vous avez gagné Internet pour aujourd'hui BBC»

Si les vaches de Blatten sont désormais hors de danger, le glacier de Birch, situé dans la zone d'éboulement, pourrait bien ne pas résister, a indiqué un porte-parole de l’État-major régional de conduite du Lötschental. Ce jeudi encore, l'incertitude demeure sur le futur de cette région du Haut-Valais.