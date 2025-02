En Valais, les mineurs se procurent trop aisément de l'alcool et autres produits nicotinés. Image: Shutterstock

Trop de ventes d'alcool aux mineurs dans ce canton romand

La carte d'identité des mineurs n'est pas assez contrôlée dans les commerces valaisans, révèle une récente campagne d'achats test dans le canton.

La campagne 2024 des achats test d'alcool et de produits nicotinés en Valais a mis en lumière un manque de vérification d'identité. Pour l'alcool, le phénomène touche deux établissements ou commerces testés sur trois. Le volume de fraude demeure, lui, comparable à 2023.

En 2024, la campagne s'est déroulée dans quatre régions, soit celles de Nendaz, Rarogne-Oriental, Savièse-Ayent et dans le Val de Bagnes, via la visite des mineurs accompagnés d'un professionnel de Promotion Santé Valais. Trente-quatre tests ont été réalisés dans des commerces vendant de l'alcool et 51 ont été effectués dans des établissements vendant des produits nicotinés, y compris les vaporettes jetables en vogue chez les adolescents.

Il en est ressorti que 85% des établissements testés – la bière et le vin n'ont pas été pris en compte dans cette étude – ont respecté la loi. Ce chiffre est monté à 88% pour les produits nicotinés.

Objectif: 90% de réussite

Pour Promotion Santé Valais, cette réalité est trop faible eu égard à l'importante campagne de sensibilisation réalisée. «En début d'année, nous envoyons une lettre au président des communes qui seront testées», a précisé Sébastien Blanchard, le responsable du projet, lors d'une conférence de presse mardi. «Ensuite, nous écrivons aux établissements qui pourraient potentiellement être contrôlés (ndlr: 320 en 2024). Enfin, la police municipale se déplace dans ces lieux en amont des contrôles. Au vu de nos efforts, on espérerait atteindre 90% de réussite.»

En une décennie, la situation a tout de même évolué, avec un volume de tests ratés pour l'alcool qui est passé de 30% en 2012 à 15% en 2023 et 2024.

En cas de dénonciation auprès d'un corps de police ou de la justice (tribunal des mineurs, ministère public), la peine pour ne pas avoir respecté la loi peut aller d'une amende jusqu'à une peine privative de trois ans de liberté.

Carte d'identité pas assez contrôlée

La campagne met également en exergue un autre manque dénoncé par Promotion Santé Valais. Dans 68% des établissements testés, la carte d'identité n'a pas été demandée pour un achat d'alcool, le contrôle de l'âge s'étant uniquement effectué par oral. Ce chiffre est de 45% pour les produits nicotinés, hors achats via un automate.

En 2025, la campagne se déroulera dans 32 communes du Val d'Anniviers, dans la région de Fully-Saxon (Deux Rives), celle de Loèche et de Rarogne occidental. Dans le courant de l'année – en principe dès le 1er mai -, la vente des puffs sera interdite en Valais, tout comme la publicité pour tous les produits nicotinés. (jzs/ats)