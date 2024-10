Deux faux policiers présumés ont été interpellés en Valais

Les arnaques sont de plus en plus nombreuses en Suisse, mais aussi de plus en plus sophistiquées. Celles du faux policier en est une. Deux hommes suspectés d'en avoir fait usage ont été interpellés en Valais.

Deux faux policiers présumés ont été interpellés à Sion. Ces deux Français de 19 et 25 ans sont soupçonnés d'avoir voulu escroquer des personnes âgées.

L'escroquerie du faux policier ou du faux banquier consiste notamment à contacter des victimes sur leur téléphone fixe en prétextant une anomalie avec leur carte bancaire ou un retrait frauduleux sur leur compte. La victime est invitée à remettre la carte bancaire ou à se déplacer jusqu’à un distributeur de billets.

Mardi, deux personnes âgées ont signalé des cas de faux policiers aux forces de l'ordre valaisannes. Des annonces qui ont mené à ces interpellations, indique mercredi la police cantonale dans un communiqué. Les investigations sont en cours. Un troisième cas leur a été annoncé mardi en fin de journée.

Une instruction a été ouverte par le Ministère public. A ce stade, «les protagonistes bénéficient de la présomption d’innocence», rappelle la police cantonale. Celle-ci appelle aussi la population à la prudence: «plusieurs bandes d’escrocs demeurent en activité».

(sda/ats)