Keystone

Le pont pour accéder à Lourtier (VS) toujours pas remplacé

Les coulées de laves torrentielles survenues durant la nuit et ce jeudi matin empêchent l'avancement des travaux pour remplacer le pont du Fregnoley, emporté en début de semaine.

Plus de «Suisse»

Emporté lundi par une lave torrentielle, le pont du Fregnoley, qui permet de rejoindre Lourtier dans le Val de Bagnes (VS), ne pourra pas être remplacé avant ce week-end. La sécurité sur place n'est pas encore garantie.

Les coulées continues de laves torrentielles survenues durant la nuit et encore jeudi matin empêchent l'avancement des travaux d'assainissement sur et aux abords de la route cantonale, indique la commune de Val de Bagnes sur son site internet. Et d'ajouter que la sécurité des machinistes qui doivent poser le nouveau pont prévaut.

Ce pont fusible avait été créé en septembre 2024 afin de donner au canton du Valais le temps de construire une galerie d'une septantaine de mètres, chargée de sécuriser la route cantonale, en lien avec les travaux d'endiguement du torrent du Fregnoley.

Pour l'heure, quelque 400 habitants de Lourtier et du haut Val-de-Bagnes sont impactés par la situation. Un chemin pédestre et cycliste leur permet tout de même de relier Lourtier. Un chemin uniquement accessible en 4x4 et pour les habitants du secteur a été rouvert. Des transports publics sont aussi mis en place depuis le Châble jusqu'à Champsec, puis de Lourtier à Mauvoisin, précise la commune. (ats)