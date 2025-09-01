Le 30 août 1965, une avalanche de glace provenant du glacier Allalin au-dessus de Saas Almagell a frappé le chantier de construction du barrage de Mattmark. Keystone

88 morts en Valais: la réaction de Berne scandalise

Environ 1000 personnes ont rendu hommage samedi aux victimes d'un éboulement qui avait fait des dizaines de morts en Valais il y a 60 ans. Alors que, même le président italien a témoigné sa sympathie, le Conseil fédéral a brillé par son absence.

Stefan Bühler / ch media

Un millier de personnes ont commémoré les victimes de la catastrophe de Mattmark samedi en Valais. Elle s'est produite il y a 60 ans sur le barrage du lac artificiel du même nom. Le 30 août 1965, un morceau du glacier de l'Allalin s'était effondré et avait enseveli le campement du chantier du barrage. 88 personnes ont perdu la vie, dont 56 Italiens.

Dans son discours, le président du gouvernement cantonal, Matthias Reynard, a cité Aloïs Hauser, l'un des rares témoins:

«Tout s'est passé en 20 secondes. Je regardais le chantier qui se trouvait à environ 900 mètres en contrebas. Soudain, il y a eu un bruit terrible et j'ai vu une partie du glacier se détacher. Les ouvriers ne semblaient rien remarquer. Le bruit des machines a probablement couvert celui de l'avalanche. Ils ont été ensevelis sous les masses de glace sans même lever la tête pour voir ce qui se passait».

Aujourd'hui encore, le souvenir de la catastrophe est vivant, a poursuivi Matthias Reynard, «mais on se rappelle aussi très bien de ce qui a suivi». Car à la glace de la montagne s'est ajoutée «la froideur des autorités de l'époque». Le conseiller d'Etat socialiste a évoqué les procédures judiciaires: elles ont conclu à l'imprévisibilité de l'éboulement. Il a aussi rappelé un autre problème:

«La décision choquante et injuste de condamner les familles des victimes à payer la moitié des frais de justice». Matthias Reynard

C'est finalement l'ambassade d'Italie à Berne qui avait réglé la facture.

«La gestion humaine de cette tragédie a été catastrophique», a reconnu le dirigeant valaisan. Le canton du Valais l'assume, à l'inverse de la Confédération: «C'est pourquoi je tiens aujourd'hui à présenter des excuses officielles au nom du gouvernement valaisan». Matthias Reynard s'est adressé à toutes les familles, à tous les proches, «à tous ceux qui ont porté cette douleur pendant six décennies»:

«Nous reconnaissons votre souffrance, nous reconnaissons nos erreurs et nous affirmons que votre mémoire est aussi la nôtre».

L'émotion était palpable parmi les nombreux proches des victimes présents. «C'est la première fois qu'une autorité présente ses excuses», après 60 ans, a affirmé Domenico Mesiano, président du comité d'organisation de la cérémonie: «Beaucoup avaient les larmes aux yeux».

En Italie, la cérémonie a fait sensation jusqu'au plus haut niveau. Le président, Sergio Mattarella a publié samedi un message - qu'il avait par ailleurs transmis au comité d'organisation:

«L'histoire de notre émigration nous raconte l'engagement et les sacrifices de nombreux compatriotes qui, loin de leur patrie, ont tenté de construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs familles.

La dignité humaine dépend de la protection des travailleurs et de la sécurité sur le lieu de travail, trop souvent négligées au profit d'une logique purement lucrative». Sergio Mattarella, le président italien

Il a aussi exprimé la sympathie de toute la République italienne à tous ceux qui se sont unis en mémoire de cet événement douloureux.

Berne garde le silence

Samedi toujours, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a posté sur X: «Mon collègue Antonio Tajani (réd. vice-président du Conseil des ministres d'Italie) et moi rendons hommage aux 56 citoyens italiens, 23 citoyens suisses et 9 autres personnes qui ont perdu la vie il y a 60 ans lors de la tragédie de Mattmark». Le conseiller fédéral PLR a publié deux photos: l'une du monument - une croix en pierre avec une couronne, l'autre du lieu de l'accident. Son homologue italien a fait de même.

Mais dans l'après-midi, le tweet des ministres s'est avéré trompeur. La photo datait d'une année précédente. Aucun des deux n'a assisté à la commémoration en Valais.

Le conseiller national valaisan Emanuel Amoos, lui, a bel et bien participé au rassemblement. Il a réagi sur Facebook à l'absence du Tessinois: «J'étais aujourd'hui à Mattmark en tant que conseiller national, mais vous n'y étiez pas». L'élu a souligné que les familles des victimes, les autorités italiennes, dont le ministre Luca Ciriani et l'ambassadeur Cornado, ainsi que les autorités cantonales avaient fait le déplacement.

«Nous aurions toutes et tous apprécié votre présence» Emanuel Amoos

Le département fédéral des Affaires étrangères ne commente pas l'affaire. Un porte-parole se contente d'indiquer qu'Ignazio Cassis et Antonio Tajani ont souhaité transmettre ensemble un message à propos «d'un événement terrible qui a marqué les relations entre la Suisse et l'Italie».

Soit. Mais selon certaines informations, le Conseil fédéral a manifestement eu du mal à se positionner pour la commémoration. Selon son président, Domenico Mesiano, le comité d'organisation a invité le Conseil fédéral à participer à l'événement et à assumer son patronage dès fin 2024.

La réponse du Conseil fédéral, signée par le chancelier fédéral Viktor Rossi, date du 2 avril et ne compte que dix lignes. Viktor Rossi y regrette qu'aucun membre du gouvernement ne puisse se libérer. Avant d'ajouter ceci: «de plus, nous estimons que cet événement ne peut être placé sous notre patronage». Point barre.

Matthias Reynard l'évoquait dans son discours: à la froideur du glacier s'est ajoutée celle des autorités. Contrairement au Valais, le Palais fédéral n'a manifestement pas beaucoup évolué depuis 60 ans.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker