Drame de Faoug: une des victimes est décédée

Le drame familial survenu mardi à Faoug (VD) a pris une tournure tragique: l’une des trois personnes agressées à l’arme blanche par un proche a succombé à ses blessures. Le suspect a été arrêté à Genève.

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Une des victimes agressées par un membre de sa famille mardi dernier à Faoug (VD) est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital. Les deux autres membres de la famille sont toujours hospitalisés et leur vie n’est pas en danger.

C'est mardi vers 22h55 que la police a été prévenue qu'un jeune homme s'est rendu chez ses parents à Faoug, avant de les agresser à l'arme blanche, rappelle vendredi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Trois membres de la famille ont été blessés, dont deux grièvement.

L'auteur présumé a ensuite tenté de dérober le véhicule d’un voisin, qui l'a mis en fuite.

Attrapé à Genève

Après la mise en place d'un important dispositif policier, le jeune homme a finalement pu être appréhendé mercredi dernier à Genève par la police des transports et la gendarmerie genevoise. Il a été signalé par une citoyenne suite à la publication d'un avis de recherche.

L’auteur présumé est un ressortissant français âgé de 25 ans. Il souffrirait de troubles psychologiques.

Une enquête est en cours, notamment afin de déterminer les causes et circonstances de cette agression. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la Police de sûreté vaudoise sous la conduite du Ministère public d’arrondissement du Nord vaudois.

(ats/acu)