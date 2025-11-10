stratus fréquent
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Gros changement dans les parkings à Lausanne

Un panneau qui annonce le fait que le stationnement de voiture dans la rue est payant de 8h a 20h est photographie proche de la Cathedrale de Lausanne ce jeudi 21 septembre 2017 au centre ville de Lau ...
Près de 1000 panneaux de signalisation devront être mis à jour à Lausanne.Image: KEYSTONE

Gros changement dans les parkings à Lausanne

Le temps de stationnement va passer de deux à trois heures sur des milliers de places de parc payantes dans la capitale vaudoise.
10.11.2025, 10:3510.11.2025, 10:56

A l’approche des fêtes de fin d’année, Lausanne étend une exception du centre-ville à toute la périphérie: il sera désormais possible de stationner durant trois heures sur près de 5000 places de parc payantes de la ville. Ce changement entre en vigueur dès aujourd'hui.

La limite était jusqu'ici fixée à deux heures. Dans un communiqué, la Municipalité lausannoise explique cette mesure par un double objectif:

«Faciliter la vie des usagères et usagers en leur offrant davantage de temps pour leurs activités ou leurs visites, et soutenir la pérennité des commerces locaux»

Outre la zone macaron L du centre, cette nouvelle règle s'applique désormais aussi aux zones A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N et O.

Carte zone macaron parking Lausanne.

Des panneaux à adapter

Selon la Municipalité, des applications et autres horodateurs ont déjà été mis à jour dans la nuit de dimanche à lundi. Il reste toutefois à modifier 1000 panneaux de signalisation et adapter plus de 200 horodateurs répartis dans près de 150 rues. Ces travaux prendront environ un mois.

Les règles de stationnement changent à Fribourg

Durant cette période, les contrôleurs du stationnement lausannois tiendront compte de la nouvelle réglementation, même si les panneaux n’ont pas encore été modifiés.

«Cette évolution s’inscrit dans la volonté de la Ville de Lausanne de favoriser une mobilité partagée, conciliant accessibilité et dynamisme économique», conclut la Municipalité. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Il fonce en voiture dans une concession automobile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
«Croquez la tête»: j'ai testé la relève de la gastronomie romande
Dès février 2026, Victor Moriez prendra les rênes de l'établissement étoilé Le Pérolles, à Fribourg, succédant ainsi au chef Pierrot Ayer après plus de 40 ans de métier. Comment se passe-t-on un tel flambeau? Rencontre.
Il faut descendre les marches au numéro 1 du Boulevard de Pérolles à Fribourg pour entrer dans le restaurant étoilé du même nom. L'architecture du lieu, imaginée par le Tessinois Mario Botta, est à la fois sculpturale et chaleureuse.
L’article