Près de 1000 panneaux de signalisation devront être mis à jour à Lausanne. Image: KEYSTONE

Gros changement dans les parkings à Lausanne

Le temps de stationnement va passer de deux à trois heures sur des milliers de places de parc payantes dans la capitale vaudoise.

A l’approche des fêtes de fin d’année, Lausanne étend une exception du centre-ville à toute la périphérie: il sera désormais possible de stationner durant trois heures sur près de 5000 places de parc payantes de la ville. Ce changement entre en vigueur dès aujourd'hui.

La limite était jusqu'ici fixée à deux heures. Dans un communiqué, la Municipalité lausannoise explique cette mesure par un double objectif:

«Faciliter la vie des usagères et usagers en leur offrant davantage de temps pour leurs activités ou leurs visites, et soutenir la pérennité des commerces locaux»

Outre la zone macaron L du centre, cette nouvelle règle s'applique désormais aussi aux zones A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N et O.

Des panneaux à adapter

Selon la Municipalité, des applications et autres horodateurs ont déjà été mis à jour dans la nuit de dimanche à lundi. Il reste toutefois à modifier 1000 panneaux de signalisation et adapter plus de 200 horodateurs répartis dans près de 150 rues. Ces travaux prendront environ un mois.

Durant cette période, les contrôleurs du stationnement lausannois tiendront compte de la nouvelle réglementation, même si les panneaux n’ont pas encore été modifiés.

«Cette évolution s’inscrit dans la volonté de la Ville de Lausanne de favoriser une mobilité partagée, conciliant accessibilité et dynamisme économique», conclut la Municipalité. (jzs)