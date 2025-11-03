bien ensoleillé
Attention à ce changement de règle de stationnement à Fribourg

Les règles de stationnement changent à Fribourg

La première heure de stationnement devient gratuite sur la plupart des places publiques, hors zone de la gare.
03.11.2025, 09:4903.11.2025, 09:49

Dès le 1er décembre, les automobilistes pourront se garer en Ville de Fribourg en bénéficiant de la première heure de stationnement gratuite. Cette date correspond à l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur le stationnement des véhicules sur la voie publique.

Après le feu vert donné en septembre par la Direction cantonale du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (Dime), le Conseil communal fribourgeois a annoncé, lundi, la date d'entrée en vigueur de cette première heure de gratuité. Cette mesure fait suite à l’initiative acceptée en 2024.

Fribourg rend la première heure de stationnement gratuite
Fribourg rend la première heure de stationnement gratuite.Image: KEYSTONE

Il a fallu procéder à des adaptations techniques des horodateurs et des applications de paiement du stationnement. Les places visées par la gratuité sont celles à usage exclusivement public, avec quelques exceptions. Attention toutefois, les places situées aux alentours immédiats de la gare n’entrent pas dans le champ d’application, car elles doivent favoriser le système de dépose-minute. (jah/ats)

