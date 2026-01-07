assez ensoleillé-5°
Un chien policier romand envoie un voleur à l'hôpital

Un chien et son maitre, lors du concours annuel des chiens de police, ce vendredi, 2 novembre 2012, a Etagnieres, Vaud. Une vingtaine de conducteurs de chiens de la Gendarmerie et des Polices communal ...
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Un chien policier romand envoie un voleur à l'hôpital

L'auteur présumé d'un cambriolage à Romainmôtier (VD) a été interpellé grâce au flair d'un chien de la police vaudoise. Ce dernier a pisté le suspect sur 10 km avant de l'attraper à la jambe.
07.01.2026, 10:1707.01.2026, 10:17

Un chien de la police vaudoise a fait preuve d'un flair remarquable: grâce à un objet découvert provenant d'un délit à Romainmôtier, le berger allemand a remonté une piste en suivant la trace sur environ 10 km avant de se retrouver en face d'un suspect caché dans un buisson à Moiry. L'homme a tenté de prendre la fuite, mais a été saisi à la jambe par le chien et interpellé.

L'incident a eu lieu vendredi dernier peu avant minuit, informe mercredi la police cantonale dans un communiqué. Elle a été avertie qu'un individu s'était introduit dans un appartement à Romainmôtier et qu'il avait emporté un sac à main avant de prendre la fuite.

En Valais, un chien policier retrouve un fuyard endormi dans la forêt

Des patrouilles de gendarmerie se sont rapidement rendues sur les lieux et ont mis en place un dispositif de recherche. La brigade canine a également été engagée, précise la police vaudoise.

D'autres vols dans le secteur

Sur place, les gendarmes ont été informés que deux autres vols par introduction clandestine avaient eu lieu dans le même secteur. C'est alors que le conducteur de chien a sollicité son berger allemand. Assez vite, le canidé a découvert un objet provenant du délit et a commencé à remonter une piste.

L'homme saisi à la jambe, un ressortissant algérien de 27 ans, a dû être conduit à l'hôpital pour y recevoir des soins, indique la police. Il a ensuite été déféré au Ministère public, qui a ouvert une enquête pénale. (jzs/ats)

