beau temps12°
DE | FR
burger
Société
Suisse

Pourquoi les enfants de parents divorcés ont moins de bébés

Le divorce de vos parents a une influence sur votre descendance

Les enfants de parents divorcés ont moins d'enfants que ceux issus de couples restés unis, selon une étude récente. Les chercheurs y voient un facteur peu pris en compte dans la baisse des taux de natalité en Occident.
04.03.2026, 17:0104.03.2026, 17:01
Stephanie Schnydrig

Le taux de divorce a fortement augmenté en Europe et aux Etats-Unis ces dernières décennies. En Suisse, environ 40% des mariages se terminent aujourd'hui par une séparation. Dans le même temps, les taux de natalité sont en baisse. Presque partout en Occident, ils sont nettement inférieurs au seuil nécessaire pour assurer le renouvellement des générations (2,1 enfants par femme).

Concept de divorce, trahison, séparation et désintégration de la famille. Dessin d&#039;enfant avec anneaux de mariage
Le divorce influe sur le taux de natalitéImage: Shutterstock

En Suisse, il est récemment tombé à 1,29 enfant par femme, un niveau historiquement bas. De plus en plus de personnes déclarent également pouvoir imaginer une vie sans enfant.

Une équipe de chercheurs néerlandais a étudié le lien éventuel entre ces deux facteurs: le taux de divorce et le taux de natalité. Elle s'est donc intéressée à environ 200 000 personnes dont les parents avaient divorcé pendant leur enfance. Les chercheurs ont suivi leur parcours jusqu'en 2023 et l'ont comparé à celui de personnes issues de familles restées mariées.

Dans la revue spécialisée Demography, Silvia Palmaccio et son équipe rappellent que les adultes issus de familles divorcées restent plus souvent sans enfant et ont globalement moins d'enfants.

«Les Suisses sont-ils en train de disparaître?» On fait le point

La différence est statistiquement claire, même si elle ne semble pas spectaculaire de prime abord. Les hommes dont les parents se sont séparés ont en moyenne 0,187 enfant de moins, ce qui correspond à une baisse d'environ 13%. Chez les femmes, la baisse est de 0,093 enfant, soit environ 5%. Les effets sont donc deux fois plus importants chez les hommes.

Des relations plus courtes

Selon les chercheurs, la raison principale réside dans le fait que les enfants de parents divorcés ont plus souvent des relations plus courtes à l'âge adulte. Et ceux qui se séparent tôt ou changent souvent de partenaire ont moins de temps pour avoir un premier enfant ou d'autres enfants.

«Avoir des enfants est un acte égoïste»

Ce constat est important pour les politiques familiales et peut expliquer, du moins en partie, pourquoi les mesures classiques visant à encourager les naissances – allocations familiales, financement de la garde d'enfants, meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle – ont moins d'effet que ne l'espèrent les responsables politiques.

Dans le même temps, les auteurs mettent en garde contre les conclusions hâtives, car l'analyse se réfère exclusivement aux Pays-Bas, un pays doté d'un Etat social relativement développé. Les résultats ne peuvent donc pas être automatiquement transposés à d'autres pays. Si la Suisse partage certaines caractéristiques structurelles avec les Pays-Bas, telles que sa taille et sa stabilité économique, elle se distingue toutefois nettement dans l'aménagement de sa politique familiale.

Contactée, Silvia Palmaccio écrit qu'elle s'attend à ce que le lien fondamental – baisse du nombre d'enfants liée au divorce des parents – puisse également être pertinent en Suisse. Cependant, l'ampleur de cet effet dépendrait du contexte spécifique à chaque pays. La tendance serait probablement similaire, mais l'ampleur de l'effet ne peut être prédite sans données spécifiques.

(traduit et adapté par mrs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
25 trucs énervants que les gens font dans la vie
1 / 28
25 trucs énervants que les gens font dans la vie
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Les Internautes sont persuadés que Jim Carrey a un sosie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le point sur les problèmes sur la ligne CFF Lausanne - Genève
Un dérangement à la ligne de contact entre Nyon et Gland a paralysé l’axe Lausanne–Genève. Le trafic a toutefois pu reprendre dans la soirée.
La ligne Lausanne–Genève a retrouvé presque l’entier de sa capacité ce mardi après-midi, malgré des travaux toujours en cours entre Nyon et Gland. Selon le site des CFF, seules deux lignes restaient supprimées:
L’article