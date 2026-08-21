Le radar a rapporté gros (image d'archives). Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Ce radar romand a rapporté une fortune

Positionné sur l'autoroute A1 à Morges (VD), un appareil de contrôle a enregistré plus de 10 000 excès de vitesse durant la première phase d'un chantier. Près d'un million de francs d'amendes a été distribué.

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Un radar a brillé de mille feux sur l'arc lémanique. Installé quatre mois à la hauteur du chantier de la réfection du pont autoroutier vers la gare de Morges, il a enregistré en effet plus de 10 000 excès de vitesse dans une zone abaissée à 60 km/h.

La zone du chantier, occupée par de nombreux ouvriers, a été abaissée de 120 km/h à 60 km/h durant la première phase de cet important chantier et a été surveillée par un radar fixe de fin mars à mi-juillet environ. «Au total, 10 528 véhicules ont fait l'objet d'une infraction, dont 306 délits routiers», a indiqué vendredi à Keystone-ATS Alexandre Bisenz, porte-parole de la police vaudoise, confirmant une information du Journal de Morges et de 24 heures.

La vitesse maximale enregistrée a atteint 139 km/h. «Il s'agit d'un des six cas "Via Secura" – le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière – enregistrés», complète-t-il. «C'est en effet un nombre particulier, mais ce qui est le plus particulier, c'est d'avoir un tronçon autoroutier où la vitesse est réduite à 60 km/h. Et l'on constate d'ailleurs plus d'infractions que par rapport à un abaissement à 80 km/h, plus habituel», explique Bisenz. Il rappelle que c'est l'Office fédéral des routes (OFROU) qui fixe ces limitations lors de travaux autoroutiers.

Le porte-parole de la police cantonale tient aussi à souligner que tous ces excès de vitesse et infractions «ne représentent que 1% des automobilistes» ayant traversé cette zone durant les travaux. «Le 99% restant respecte la vitesse et joue le jeu», dit-il.

Près d'un million de francs d'amendes

Selon les deux médias, le Ministère public a déjà prononcé un cumul de 1000 jours-amende entre 30 et 80 francs pour une vingtaine de cas, avec sursis toutefois. Ces cas totalisent des dépassements, après déduction de la marge d'erreur, entre 35 et 54 km/h. Les amendes, elles, vont de 300 à 1200 francs, et ne concernent à ce jour que les 20 premiers dossiers sur les 306, selon un document qu'ils ont pu consulter. Le retrait de permis menace en parallèle des dizaines d'automobilistes contrevenants.

Les deux médias se sont aussi amusés à faire un rapide calcul. Sachant qu'un écart de 11 à 15 km/h est sanctionné à hauteur 120 francs, ils estiment que la barre du million de francs a des bonnes chances d'être franchie. Un joli pactole pour un seul radar. (jzs/ats)