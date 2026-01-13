assez dégagé
DE | FR
burger
International
Guerre contre l'Ukraine

La Russie teste une étrange stratégie à dos de cheval en Ukraine

Un soldat russe à cheval, peu avant son élimination en Ukraine.
Un soldat russe à cheval, prit par la caméra d'un drone, peu avant son élimination.Image: TGEThGlobalEye

La Russie teste une étrange stratégie à dos de cheval

En Ukraine, des soldats russes à cheval auraient trouvé un moyen de se connecter au réseau Starlink de SpaceX, leur permettant d'être en contact avec leur Etat major.
13.01.2026, 05:3313.01.2026, 05:33
Un article de
t-online

Dans la guerre en Ukraine, l’armée russe ne semble pas vouloir renoncer à l’idée d’utiliser des chevaux. Après la mise sur pied d’une unité de cavalerie l’an dernier, les forces armées russes cherchent à renforcer encore l’usage de ces montures.

En décembre, le reporter de guerre David Axe avait fait état d’une attaque menée par des soldats russes à cheval près de la ville de Razine, dans l’est de l’Ukraine. Mais l’opération avait tourné court. Des drones ukrainiens équipés de caméras thermiques avaient repéré les assaillants et les avaient neutralisés.

Des images en direct transmises par Starlink

Il existe désormais des indices laissant penser que les chevaux et leurs cavaliers seraient équipés de technologies de pointe. Des images diffusées sur des canaux de blogueurs de guerre ukrainiens montrent un terminal Starlink fixé directement sur l’animal.

L'Ukraine a battu un record qui annonce un tournant dans la guerre

Selon la chaîne Telegram Kherson Cat, l’antenne satellitaire transmet des images au quartier général de la cavalerie. Les images sont filmées à l’aide d’un smartphone glissé dans la poche poitrine du soldat, l’alimentation électrique étant assurée par une batterie externe rangée dans une petite sacoche à la ceinture.

Starlink est un système d’internet par satellite développé par l’entreprise spatiale américaine SpaceX, fondée par Elon Musk. Le projet vise à fournir un accès rapide à internet partout dans le monde, y compris dans des régions reculées ou mal desservies.

Sur cette image prise par un drone ukrainien armé, deux unités russes en monture sont mises en déroute.
Sur cette image prise par un drone ukrainien armé, deux unités montées russes sont mises en déroute. D'après la vidéo, les chevaux n'ont pas été blessés.Image: X / Capture d'écran watson

Pour cela, Starlink s’appuie sur un réseau de milliers de satellites en orbite basse, capables d’envoyer et de recevoir des données directement vers de petites antennes au sol.

Pour bénéficier d’une connexion internet sur le front, les soldats ukrainiens utilisent Starlink depuis longtemps. Il apparaît désormais que des unités russes ont elles aussi accès au système américain, généralement via le marché noir. Car officiellement, Starlink n’est pas disponible en Russie.

Une approche qui n'a pas que des avantages

La reconnaissance à cheval s’inscrit dans une nouvelle stratégie adoptée par la Russie depuis quelques mois. Plutôt que de lancer de vastes offensives sur toute la ligne de front, Moscou envoie de petites unités, plus mobiles et difficiles à repérer.

Ces éclaireurs sont chargés de repérer les failles dans la défense ukrainienne, avant que de petits groupes de soldats ne soient déployés à leur tour.

Il doutait de la guerre en Ukraine: il meurt sous la torture russe

L'automne dernier, des images avaient déjà circulé montrant des chevaux et des ânes transportant du ravitaillement et de l’équipement pour des soldats russes à travers une boue montant jusqu’aux genoux. Ces animaux progressent plus facilement en terrain difficile et sont moins bruyants que les véhicules blindés.

Ils seraient aussi capables d’éviter les mines, du moins à en croire le quotidien proche du Kremlin Kommersant, qui cite un commandant russe. Mais l’entretien des chevaux coûte cher et, aujourd’hui, ceux-ci peuvent être rapidement repérés par des capteurs thermiques.

On ne sait toutefois pas si les soldats visibles dans ces vidéos testaient simplement ce type d’équipement ou si celui-ci était déjà destiné à être utilisé à plus grande échelle.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
Le régime russe pourrait chuter: «On observe une dégradation progressive»
2
Le régime russe pourrait chuter: «On observe une dégradation progressive»
de Martin Küper
Le «sarcophage» de Tchernobyl fait craindre le pire
Le «sarcophage» de Tchernobyl fait craindre le pire
de Sergii VOLSKYI, Tetiana DZHAFAROVA
On a passé Noël avec Grand-père et ses hommes au front
On a passé Noël avec Grand-père et ses hommes au front
de Sergej Panaschtschuk, Oblast de Donetsk
«Qu'il périsse»: le discours de Noël ambigu de Zelensky
«Qu'il périsse»: le discours de Noël ambigu de Zelensky
de Simon Cleven
Thèmes
La guerre en Ukraine en images
1 / 18
La guerre en Ukraine en images
Un bâtiment en flammes après un bombardement russe, Kiev.
partager sur Facebookpartager sur X
Moscou envoie des animaux au front
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le Kremlin prive les Russes de leurs portables par intermittence
A deux heures de Moscou, la ville de Tver est régulièrement la cible de drones ukrainiens. Les habitants doivent souvent y vivre sans internet mobile, coupé pour contrer les attaques. Reportage.
A Tver, une cité historique à deux heures de route de Moscou, les habitants ont pris l'habitude de devoir parfois se passer de téléphone portable. Une des conséquences de la guerre avec l'Ukraine, comme l'inquiétude causée par les attaques de drones.
L’article